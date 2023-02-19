大老婆的逆襲…3個月內復婚怒告小三 法官判賠5萬元

法院審理後，認定謝女侵權屬實，判賠5萬元。 （記者吳昇儒攝）

2023/02/19 16:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕翁姓婦人與林姓丈夫結褵30多年，卻於前年6月遭謝女介入婚姻丈夫出軌，去年1月與丈夫離婚。但林男離婚後卻發現，謝女仍與其他人有感情瓜葛，且金錢花銷變大，3個月後決定與前妻復婚。復婚後，謝女仍持續糾纏林男，翁婦憤而對其提出損害配偶權告訴，索賠250萬元。法院審理後，認定謝女侵權屬實，判賠5萬元。

翁婦向法官表示，自己與丈夫於1989年1月5結婚，謝女則與前年與丈夫結識交往，為了維持婚姻，對謝女容忍遷就，但夫妻間仍因被其介入而走上離婚一途；而丈夫離婚後發現，謝女也與其他人有感情糾紛，便回頭與自己復婚，但仍與丈夫糾纏。

因丈夫與謝女交往介入自己的婚姻超過1年，須承受情緒崩潰，導致自己曾3度自殺未果，因為向謝女要求250萬元賠償。

謝女則向法官辯稱，自己是在前年6月透過臉書交友軟體結識林男，同年8月出遊後正式交往，曾明確詢問過林男，他表示自己並無配偶，但有一名前妻，更於隔年1月拿出身分證，指出配偶欄為空白，同年2月，雙方就以普通朋友來互動。

但因為林男頻頻索要先前饋贈，為此不堪其擾，故於去年7月封鎖對方，林男卻轉向騷擾自己女兒，最後協議簽署書面協議，承諾彼此兩清、互不糾纏；林男卻於隔月又要索討金錢，因為不願支付，遭對方提起訴訟，但當時與林男交往時，確實不知道對方有配偶，故希望法官駁回翁婦之訴。

法官審理後認為，謝女與林男的對話中，多次提及林男妻子，還稱對方是老大（意指大老婆），由此可知謝女知悉林男為有妻之夫，而推論謝女至遲於「2人分手前之交往期間」，即已與林男互動交往，逾越普通朋友的社交界線，影響林男夫妻感情，屬侵害配偶權利的侵權行為。

而有關慰撫金多寡，應以被害人精神上所受的苦痛為準據，並審酌被害人地位等情況，審酌雙方年齡、經歷等狀況，認定謝女須給付翁婦精神慰撫金5萬元，全案仍可上訴。

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