為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆市規劃八斗子調和街八期市地重劃 打造海洋觀光休閒專區

    基隆市政府規劃在調和街旁進行公辦市地重劃。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府規劃在調和街旁進行公辦市地重劃。（記者盧賢秀攝）

    2022/12/20 22:34

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆政府歷經6年規劃，完成八斗子段牛稠嶺小段第8期公辦市地重劃案規劃，面積近30公頃，可串聯國立海洋科技博物館、水金九觀光區及調和街轉運站，可以打造海洋觀光休閒專區，初估投入開發金額達12.3億元。

    這是基隆市繼台鐵「南港專案」七堵調車場七期重劃區完工14年後第一次推動的市地重劃案，目前僅完成規劃，後續將循都市計畫審議程序，公告公開展覽與舉辦說明會，徵求民眾意見，推動公辦市地重劃作業，將待新市政團隊推動。

    市長林右昌指出，8期市地重劃面積29.46公頃，位於調和街旁、山海觀社區下方，市府利用三D地形資訊系統套疊，評估可行且財務可以平衡。

    林右昌指出，該市地重劃區有調和街接台62線快速道路，且接近調和街轉運站，交通便利，周邊有和平島、正濱漁港、碧砂漁港、八斗子及新北市深澳漁港，有國立海洋科技館並可銜接水金九廊帶，未來可發展觀光、住宅及商業。

    市府利用三D套圖，規劃20公尺主要道路，滿足重劃區交通需求，並與新豐街道路連接，可以解決當地數千戶只有一條道路進出的交通與防災問題。

    同時，在重劃區塊內地形有高低差，但配合地形，配置住宅用地，容積率從160%至280%；同時取消現有的工業區，保留帶狀綠地規劃主題公園，增加觀光吸引力也隔離住宅區。

    林右昌表示，該處規劃為觀光休閒專區，基地鄰近觀光軸線，可吸引星級旅館及相關觀光休閒商業行為進駐，非常有發展潛力。

    市府地政處估算，重劃總經費12.3億元，抵費地處分收入約12.32億元，財務平衡，以公辦市地重劃方式開發應屬可行。

    基隆市調和街旁的工廠已老舊不堪。（記者盧賢秀攝）

    基隆市調和街旁的工廠已老舊不堪。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    66年歷史台南新營第二市場啟動公辦市地重劃開發 預計2024年完工
    2022/11/19 10:46

    66年歷史台南新營第二市場啟動公辦市地重劃開發 預計2024年完工
    一波三折 基隆調和街轉運站啟用
    2022/11/18 14:20

    一波三折 基隆調和街轉運站啟用

    林下良品「環境永續x全民獲利」
    基隆八斗子老街提報「聚落建築群」 保護台灣少見咕咾厝
    2022/10/12 19:17

    基隆八斗子老街提報「聚落建築群」 保護台灣少見咕咾厝
    八斗子詩人船長林福蔭 獲頒「海洋教育推手獎」殊榮
    2022/01/07 22:41

    八斗子詩人船長林福蔭 獲頒「海洋教育推手獎」殊榮

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    基隆市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播