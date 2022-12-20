基隆市規劃八斗子調和街八期市地重劃 打造海洋觀光休閒專區

基隆市政府規劃在調和街旁進行公辦市地重劃。（記者盧賢秀攝）

2022/12/20 22:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆政府歷經6年規劃，完成八斗子段牛稠嶺小段第8期公辦市地重劃案規劃，面積近30公頃，可串聯國立海洋科技博物館、水金九觀光區及調和街轉運站，可以打造海洋觀光休閒專區，初估投入開發金額達12.3億元。

這是基隆市繼台鐵「南港專案」七堵調車場七期重劃區完工14年後第一次推動的市地重劃案，目前僅完成規劃，後續將循都市計畫審議程序，公告公開展覽與舉辦說明會，徵求民眾意見，推動公辦市地重劃作業，將待新市政團隊推動。

市長林右昌指出，8期市地重劃面積29.46公頃，位於調和街旁、山海觀社區下方，市府利用三D地形資訊系統套疊，評估可行且財務可以平衡。

林右昌指出，該市地重劃區有調和街接台62線快速道路，且接近調和街轉運站，交通便利，周邊有和平島、正濱漁港、碧砂漁港、八斗子及新北市深澳漁港，有國立海洋科技館並可銜接水金九廊帶，未來可發展觀光、住宅及商業。

市府利用三D套圖，規劃20公尺主要道路，滿足重劃區交通需求，並與新豐街道路連接，可以解決當地數千戶只有一條道路進出的交通與防災問題。

同時，在重劃區塊內地形有高低差，但配合地形，配置住宅用地，容積率從160%至280%；同時取消現有的工業區，保留帶狀綠地規劃主題公園，增加觀光吸引力也隔離住宅區。

林右昌表示，該處規劃為觀光休閒專區，基地鄰近觀光軸線，可吸引星級旅館及相關觀光休閒商業行為進駐，非常有發展潛力。

市府地政處估算，重劃總經費12.3億元，抵費地處分收入約12.32億元，財務平衡，以公辦市地重劃方式開發應屬可行。

基隆市調和街旁的工廠已老舊不堪。（記者盧賢秀攝）

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