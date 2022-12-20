批基市府約聘僱與臨時人員全留任「鄉愿」 謝國樑：上任後檢討

基隆市長當選人謝國樑（右）日前與市長林右昌會面時，才說很融洽，今天卻在臉書貼文，要重新檢討市府約聘僱和臨時人員。（記者盧賢秀攝）

2022/12/20 20:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長當選人謝國樑尚未就職，今天在臉書發文說，市府約聘僱與臨時人力明年全部留任不動，是鄉愿且不適宜的，他上任後會檢討，不能無條件全部都留任，應該要有機制的換新血。

市府：謝國樑可能有所誤解 每年都會檢討不適任人員

基隆市政府發言人游本明說，謝國樑可能有所誤解，約聘僱與臨時人員，每年都會檢討不適任人員，今年同樣依往例與規定辦理，依人事規定，如果連續2年丙等，就不續僱；被打丁等就不予續僱，歷年淘汰比例約10％至15％。

據了解，市政府內所有人員有1千多人，約聘僱和臨時人員有400多人，已經檢討完了，各單位陸續簽約中。

謝國樑今天下午在臉書貼文說，了解市政及市府人力狀況的過程中，他一直在思考，如何讓公部門的運作與管理能夠更具有彈性與效能，民眾對於公務部門的執行效率與期待越來越高，在科技進步與疫情改變生活型態後，政府本來就應該調整，優化及改進執行效能。

他了解到現在公部門中約聘僱與臨時人力明年全部留任不動，就是鄉愿且不適宜的做法，難道真的全部都沒有改善必要與空間？他說，應該有所檢討，汰換新血，仿企業的執行效率與經營模式，才能增加彈性與活力。

他出席國民黨議長、副議長初選會議時表示，他上任後會規劃檢討，不會贊成無條件全都留，不論公、私部門都要有績效檢討，人事應該有考核機制，丙等和甲等就有不同，就像考60分和90分的就是不一樣。這樣才能打造具有競爭力的團隊，一起為基隆市民好好的拚市政，更符合民眾的期待。

除了市府回應打臉之外，謝國樑貼文後短短4個小時就有142則留言，有民眾說，新舊人事有磨合期，建議不要全部淘汰；也有人說，看不太懂，約聘僱、臨時人力換掉，跟增加效率及活力有什麼關係？他們做錯什麼事，要被你一上台就要換掉？

也有人留言，「去你媽的，我奉公守法，也沒靠關說，憑什麼剝奪我工作權益。」市府公務員看到後也竊竊私語，人心惶惶。

基隆市長當選人謝國樑在臉書指出，約聘僱臨時全部留任不動，是鄉愿且不適宜。（擷取自謝國樑臉書）

基隆市長當選人謝國樑在臉書指出，約聘僱臨時全部留任不動，是鄉愿且不適宜。（擷取自謝國樑臉書）

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