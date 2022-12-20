基隆市正副議長選舉 國民黨確定提名蔡旺璉、何淑萍

國民黨將提名現任議長蔡旺璉（左）和議員何淑萍競逐基隆市議長副議長寶座。（記者盧賢秀攝）

2022/12/20 17:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會議長副議長選舉，國民黨提名人選出爐，將提名現任議長蔡旺璉、何淑萍2人，角逐議長與副議長，今天將報中央黨部核定。民進黨的部分尚未定案，目前看好較具實力的議員童子瑋。不過國、民兩黨都沒有過半，且僅差一票，還需爭取關鍵的親民黨和無黨議員支持。

國民黨基隆市黨部今下午舉辦議長初選，協調議長提名人選，13名議員全員到齊，國民黨完成議長和副議長提名登記作業，議長有現任議長蔡旺璉和議員呂美玲登記，至於副議長部分只有議員何淑萍登記，現任副議長林沛祥今天宣布退出副議長選舉，不再連任。

初步協調，蔡旺璉和呂美玲都堅持參選，經假投票後，蔡旺璉獲9票過半支持；副議長原定明天協調，林沛祥宣布不連任，只有何淑萍1人登記，經現場議員鼓掌全數支持。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，今天就會報中央黨部核定，中央黨部也找他開會，要求議員初選通過後，都要支持今天選出的人選，如果跑票將依黨紀處分。

民進黨的部分，目前傳出副總統賴清德的姪子、市議員童子瑋較具實力參選議長，雖然民進黨今年是選得最好的一次，有12席議員，和國民黨一樣未掌握過半席次，需要尋求跨黨派合作。

第20屆議員即將在25日宣誓就職，隨即展開正副議長選舉，這次藍綠兩黨都沒有過半，國民黨13席、民進黨12席、親民黨2席、無黨有4席。因此藍綠都必須與關鍵的親民黨和無黨籍合作。

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