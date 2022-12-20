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    首頁　>　基隆市

    林右昌與謝國樑將同台過平安夜、跨年晚會

    林右昌表示，會參加跨年晚會，祝福基隆、祝福台灣和所有人。（記者盧賢秀攝）

    林右昌表示，會參加跨年晚會，祝福基隆、祝福台灣和所有人。（記者盧賢秀攝）

    2022/12/20 15:05

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌今天表示，他將接受市長當選人謝國邀請，出席跨年晚會，他也邀請謝國樑參加24日晚上平安夜活動，新舊2位市長為基隆團結、和諧交接，讓市政向前邁進，祝福基隆、祝福台灣和所有人。

    卸任後，林右昌說，最想「回家睡覺，陪老婆」、「休息一下」，也安排行程陪家人。至於入閣之事，他說「沒辦法回答」。

    今天是林右昌任內最後一次召開市務會議，他說，沒什麼特別的，該做什麼就做什麼，感謝各局處首長堅持最後一刻，戰戰兢兢地完成工作。

    林右昌說，卸任前他的身分是基隆市長，大家是市長和部屬間的關係，25日之後是一輩子的朋友，大部分的同仁都是公務員，是為國家人民服務的，不是為某一個人或政黨服務的，這是民主重要的體制。

    他表示，這就是「如常精神」，過去怎麼做未來就怎麼做，希望在新市長領導之下繼續往前進，城市進步、社會經濟發展、市民生活幸福，這也是各級政府應該做的，也是人民期待的，不管誰報政都應回應市民的期待。

    林右昌表示，謝國樑來市府拜訪他時，邀請他參加跨年晚會，他原本和家人安排的行程已排開，他非常樂意參加跨年晚會，基隆市這幾年在12月24日晚上都有平安夜活動，他也邀請謝國樑一來參加，為基隆立下好的典範，新舊任市長一起祝福基隆、祝福台灣和所有人。

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