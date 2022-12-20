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    基隆市副議長林沛祥宣布退出正副議長選舉 傳將選2024立委

    基隆市副議長林沛祥（左）今午宣布退出正副議長選舉。（記者盧賢秀攝）

    基隆市副議長林沛祥（左）今午宣布退出正副議長選舉。（記者盧賢秀攝）

    2022/12/20 13:05

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會選舉有新發展，國民黨即將在今天下午開會討論議長人選，不排除假投票，副議長林沛祥宣布退出第20屆基隆市議會副議長選舉，不再連任。據了解，前基隆市長林水木之子林沛祥將佈局2024年的立委選舉。

    第20屆議員將在12月25日宣誓就職，隨即展開正副議長選舉，這次藍綠兩黨都沒有過半，國民黨13席、民進黨12席、親民黨2席、無黨有4席。因此藍綠都必須與關鍵的親民黨和無黨籍合作。

    國民黨基隆市黨部已經完成正副議長的登記，議長有現任議長蔡旺璉和議員呂美玲登記，將於下午召會委員會討論議長人選，協調不成可能採取假投票方式決定。

    林沛祥則在中午發表聲明，不爭取連任副議長，他表示任內一向秉持的敬業的精神及態度，誓言把議員做好，也盡心完成副議長的職責；這4年間，承蒙蔡議長指導與照顧，在議員與副議長的角色當中，都學習成長很多。

    林沛祥指出，基隆市長選舉國民黨雖然勝選，但是議員席次卻退後許多，基於泛民進黨等同13席，且據聞林右昌市長也正積極整合跨黨合作，希望促成民進黨能取得正、副議長的職位；在兩方實力相當的情況下，必須更加團結才有機會勝選。

    為顧全大局，他願意讓更有能力與實力的人選來擔綱副議長的職位，同時讓優秀人才發揮長才，使得基隆市議會能夠更加進步，發揮監督及輔助市政的功能。

    至於是否參選基隆立委，林沛祥表示目前他還在謝票期間，感謝安樂區好朋友的支持，如果有機會能夠服務更多基隆市民，讓通勤族能早點回家甚至能有更多機會留在基隆工作，他也會積極爭取更多機會。

    基隆市議長蔡旺璉連任之路將面監挑戰。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議長蔡旺璉連任之路將面監挑戰。（記者盧賢秀攝）

    林沛祥站路口謝票。（林沛祥提供）

    林沛祥站路口謝票。（林沛祥提供）

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