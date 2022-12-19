林右昌市政團隊12人將卸任 謝國樑小內閣目前僅公布6人

基隆市長林右昌即將在12月24日晚間卸任，林右昌的市政團隊12人也將打包走人（見圖）；僅地政處長蘇昱彰（左三）將於明年1月16日退休。（基隆市政府提供）

2022/12/19 22:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕全台各縣市長統一於12月25日（本週日）交接就職，兩任屆滿的基隆市長林右昌，他的市政團隊包含政務官、事務官高達12人將於24日卸任，由於新任基隆市長謝國樑目前只公布包含副市長邱佩琳在內的6位成員，還有6位局處首長尚未公布，外界好奇謝國樑的市政團隊是否能夠無縫接軌？謝國樑辦公室發言人余治明表示，未來還會陸續有新的人事安排。

林右昌日前表示，他卸任後，包含副市長林永發、觀光及城市行銷處長曾姿雯、文化局長陳靜萍、社會處長吳挺鋒、產業發展處長黃健峰、民政處長王榆森、環保局長賴煥紘、綜合發展處長林昆鋒都是政務官，將與他同進退。

另外，據了解，具有公務員任用資格的秘書長黃駿逸將商調中央單位、交通處長蘇先知將調交通部、教育處長杜國正26日調教育部專門委員，都發處長徐燕興也將離開基隆市政府，林右昌的市府團隊成員共12人離開。地政處長蘇昱彰將於明年1月16日退休。

謝國樑目前公布的小內閣人選，分別有副市長邱佩琳、民政處長張淵翔、產業發展處長林鼎超、社會處長楊玉欣、環保局長馬仲豪、綜合發展處長林麗蟬6人，尚有6個首長未公布人選；外界十分好奇，新市府如何運作。

余治明表示，未來還會有新的人事安排。據了解，謝國樑小內閣團隊中，文化局長、觀光及城市行銷處長已有人選，近日就會公布。

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