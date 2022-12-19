基市府排除佔用勝訴 東光公園預定地執行強制拆除

基隆市東光公園預定地，在歷經國有財產署無償撥用、市府排除佔用訴訟勝訴後，今日由都市發展處會同相關單位執行強制拆除。（基隆市政府提供）

2022/12/19 21:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府透過信義國中為核心的社區改造，推動東光公園整體設計規劃。基隆市長林右昌今天晚間（19日）表示，在歷經國有財產署（以下簡稱國產署）無償撥用、市府排除佔用訴訟勝訴後，終於在今天由都市發展處會同相關單位執行強制拆除，後天（21日）拆除完畢，並預計於2023年1月底進行開工、3月底完工。

東光公園預定地原屬國產署土地，2003年起開始承租給機械工程公司使用，但因長年堆置水管等材料，且垃圾雜草叢生，影響民眾生活作息，里長與市民多次反映後，市府2019年5月21日向國產署辦理無償撥用。後又歷經排除佔用訴訟勝訴後，在11月底完成規劃設計，今天協同基隆法院、警察及管線單位，經現場確認後展開強制拆除作業，3天內完成。

林右昌說，他上任以來，就一直推動以校園為核心的改造計畫，因為一個校園就代表一個生活圈，所以希望透過以校園為中心往外的改造計畫，改善整體社區生活品質。他強調，卸任前能看見東光公園預定地有新的進度真的很高興，感謝相關同仁的努力推動，也期待未來完工後，能為地方居住環境帶來改善。

東光公園佔地面積2120平方公尺，總工程經費編列630萬元，未來完工後將打造成樂齡里鄰公園，增設道路照明、候車亭，希望將基地內高差重整，提供當地居民舒適的休憩空間。

基隆市東光公園預定地，在歷經國有財產署無償撥用、市府排除佔用訴訟勝訴後，昨日由都市發展處會同相關單位執行強制拆除。（基隆市政府提供）

基隆市東光公園預定地，在歷經國有財產署無償撥用、市府排除佔用訴訟勝訴後，昨日由都市發展處會同相關單位執行強制拆除；圖為東光公園未來施作完工的模擬圖。（基隆市政府提供）

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