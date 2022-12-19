光頭太明顯！雙刀強盜犯得手4000元 被判刑9年

基隆地院近日審結，依觸犯加重強盜罪判處盧男有期徒刑9年。（記者吳昇儒攝）

2022/12/19 09:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子盧日春去年6月19日凌晨，在租屋處附近鎖定一戶浴室門窗未鎖的住處闖入，並到該屋廚房拿兩把刀後，進到2樓行竊。未料，開燈後屋主驚醒，盧男便拿刀威脅對方不准動，由偷變搶，隨即搜刮財物後離去。法院審理時，盧男辯稱並未犯案，但其光頭特徵太明顯遭認出。基隆地院近日審結，依觸犯加重強盜罪判處盧男有期徒刑9年。

檢警調查，盧男當天從租屋處離開，沿著西定路步行，尋找可下手行竊之民宅，凌晨3時許，發現一民宅1樓浴室鋁窗未完全關闔，認有機可趁，徒手推開紗窗及玻璃窗後，侵入屋內。

盧男先跑到廚房拿出水果刀及菜刀一把，持刀徒步走上2樓房間，開啟燈光準備搜刮財物，卻驚醒已經就寢的屋主；盧男發現屋主驚醒，竟由偷變搶，用台語對著屋主恫稱：「你靜靜地坐那、不要過來，我拿一些零花錢」等語。

屋主只能坐在床上不敢動彈，任由盧男在房內搜刮財物，最後被拿走4千元，而盧男則從容下樓，打開鐵捲門離去，並順手將搶來的菜刀、水果刀丟進附近的西定河下，隨即走到成功一路118巷口搭乘計程車繞了一大圈才返家。

屋主驚魂未定，在里長的協助下到派出所報案，經警方調閱沿途監視器後，確認該名強盜犯身穿左胸處有直線紫色拉鍊深色外套，確認為盧男後將他帶回偵訊。

屋主向檢警指出，強盜犯的身高不高，且穿深色外套，頭戴鴨舌帽，但一拿下來就知道是個光頭；而警方調閱監視器發現，盧男進入超商購物時，拿下鴨舌帽也是光頭，且在其家中起出犯案時穿著的外套。

法院審理時，盧男辯稱監視器拍下的強盜犯並非是自己，只是身形較像，衣著雷同，案發當時自己正在睡覺，警方抵達時自己是準備要搬家，而非逃亡，且就算自己是強盜犯，檢警的罪證也不足。

法官傳喚計程車司機作證，對方也指出盧男就是當晚自己載到的人，而盧男於案發前原要侵入另一戶張姓民宅內行竊，幸被屋主及時發現斥退，但該名張姓屋主也指出盧男就是當晚的男子。

法官認為，依照種種事證連結，盧男就是強盜案的行為人，考量他犯後否認犯行，且未賠償被害人，加上才剛出獄又再犯案，已構成累犯，依法得加重其刑，故依攜帶兇器、踰越門窗、侵入住宅強盜罪判處盧男有期徒刑9年，不法所得沒入。

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