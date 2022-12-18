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    寒流來了！氣象局持續發布低溫、強風、大雨特報

    寒流南下，17日晚間至19日清晨易有10度以下氣溫發生，晚間出門的民眾穿著厚衣。（記者王藝菘攝）

    寒流南下，17日晚間至19日清晨易有10度以下氣溫發生，晚間出門的民眾穿著厚衣。（記者王藝菘攝）

    2022/12/18 01:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局17日深夜持續發布低溫特報，由於寒流南下，各地氣溫明顯下降，17日至19日清晨各地易有10度以下氣溫發生，台中以北、宜蘭、花蓮及金門，氣象局發布橙色燈號，有機會持續10度左右或6度以下，連江也有機會持續6度左右氣溫。提醒民眾注意保暖。

    氣象局發布代表「非常寒冷」的「橙色燈號」，17日晚間至18日白天，可能出現6度以下氣溫的有：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；有機會持續10度左右或以下氣溫的有：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣；連江縣有機會出現持續6度左右或以下氣溫。

    此外，氣象局另針對其他縣市發布代表「寒冷的「黃色燈號」，這部分地區有機會出現10度以下氣溫，包括：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

    同時，由於東北風明顯偏強，基隆北海岸已有局部豪雨發生，氣象局發布大雨特報，17日晚間至18日基隆北海岸、大台北及宜蘭地區仍有機會出現局部大雨。

    另外，氣象局也發布陸上強風特報，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、基隆北海岸沿海空曠地區及澎湖，易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區及桃園至台南地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

    寒流南下，中央氣象局持續發布低溫特報，17日晚間至19日清晨易出現有10度以下氣溫。（圖擷取字中央氣象局網站）

    寒流南下，中央氣象局持續發布低溫特報，17日晚間至19日清晨易出現有10度以下氣溫。（圖擷取字中央氣象局網站）

    寒流來了，全台多處這兩天可能出現6度低溫。（圖擷取自「爆天氣-中央氣象局」臉書專頁）

    寒流來了，全台多處這兩天可能出現6度低溫。（圖擷取自「爆天氣-中央氣象局」臉書專頁）

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