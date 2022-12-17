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    首頁　>　基隆市

    元宇宙登陸基隆 市民預約免費體驗「戴爾塔飛艇、阿爾法航艙」

    智崴集團利用基隆舊火車站空間打造元宇宙實境體驗館「ANIVERSE KEELUNG」，由基隆市長林右昌（右）和智崴集團董事長歐陽志宏（左）同步啟動，林右昌以元宇宙實境體驗模擬駕駛F16戰機。（基隆市政府提供）

    智崴集團利用基隆舊火車站空間打造元宇宙實境體驗館「ANIVERSE KEELUNG」，由基隆市長林右昌（右）和智崴集團董事長歐陽志宏（左）同步啟動，林右昌以元宇宙實境體驗模擬駕駛F16戰機。（基隆市政府提供）

    2022/12/17 23:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕智崴集團利用基隆舊火車站空間，打造元宇宙實境體驗館「ANIVERSE KEELUNG」，今晚（17日）開幕，基隆市長林右昌和智崴集團董事長歐陽志宏同步啟動「基隆光芒」璀璨燈光展演，體驗「戴爾塔飛艇」翱翔天際俯瞰世界美景，林右昌說，這對基隆城市品牌、商業消費環境，會有很大的提升。

    來自台灣的國際體感大廠智崴集團在基隆市政府協助下，將匯聚多年體感產業經驗與能量，投入ANIVERSE KEELUNG，為基隆這座港灣城市，打開科技旅遊與娛樂文化新頁。

    林右昌指出，今年6月的基隆城市博覽會受國人矚目與好評，基隆市政府在市中心完成市港再生標竿計畫，從城際轉運站、國門廣場、海洋廣場到郵輪廣場的串接，讓基隆變成台灣的海洋國門，基隆是台灣國際郵輪母港，2023年3月郵輪重新復駛，可望回到3年前，每年超過百萬人次郵輪觀光客進出基隆港的盛況。

    林右昌感謝歐陽志宏選擇在基隆落腳，這是基隆市很重要的招商成就，智崴科技進駐基隆舊火車站，代表基隆從過去港口、休閒、觀光的城市，現在結合科技最新虛擬技術與元宇宙的概念做整合，這是全台灣、也是國際首座元宇宙實境體驗館，這是基隆的光榮，對基隆城市品牌、商業消費環境，會有很大的提升。

    智崴集團指出，活動期間從明天（18日）起每天11點半到晚上7點，相關資訊歡迎追蹤「元宇宙實境體驗館」官方臉書粉絲專頁，首波基隆市民回饋活動預約成功即可免費體驗「戴爾塔飛艇」、「阿爾法航艙」 ，每人限搭1次。詳細資訊可上活動官網查詢。

    智崴集團利用基隆舊火車站空間打造元宇宙實境體驗館「ANIVERSE KEELUNG」，今晚開幕，基隆市長林右昌和智崴集團董事長歐陽志宏，同步啟動「基隆光芒」璀璨燈光展演。（基隆市政府提供）

    智崴集團利用基隆舊火車站空間打造元宇宙實境體驗館「ANIVERSE KEELUNG」，今晚開幕，基隆市長林右昌和智崴集團董事長歐陽志宏，同步啟動「基隆光芒」璀璨燈光展演。（基隆市政府提供）

    林右昌透過元宇宙實境體驗館設施翻轉照片。（基隆市政府提供）

    林右昌透過元宇宙實境體驗館設施翻轉照片。（基隆市政府提供）

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