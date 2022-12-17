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    基隆國門廣場玻璃屋今開展 「透明的港口」展望基隆下個10年

    基隆市政府都市發展處今天（17日）起至12月25日舉辦「透明的港口」展覽，歡迎民眾到港西街的國門廣場玻璃屋參觀，了解軍港西遷後，整個基隆港東岸釋放的新能量。 （記者俞肇福攝）

    基隆市政府都市發展處今天（17日）起至12月25日舉辦「透明的港口」展覽，歡迎民眾到港西街的國門廣場玻璃屋參觀，了解軍港西遷後，整個基隆港東岸釋放的新能量。 （記者俞肇福攝）

    2022/12/17 23:33

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港東4、東5軍用碼頭與威海營區，海軍131艦隊使用至今已50餘年，軍港將基隆港東岸切割開來，限縮基隆港東岸的港埠營運及城市發展；在中央支持軍港西遷政策下，威海營區預計今年底拆畢，市中心將釋出大面積國有土地。基隆市長林右昌今天（17日）傍晚表示，歡迎民眾前來國門廣場玻璃屋觀展，對基隆下一個10年，會有更清晰的想法。

    基隆市政府都市發展處（以下簡稱都發處）12月17日起至12月25日舉辦「透明的港口」展覽，歡迎民眾到港西街的國門廣場玻璃屋參觀。

    林右昌指出，「透明的港口」展開為期1星期的策展，讓民眾與專業夥伴關心基隆下一步發展，對威海營區在軍港西遷後的基地未來想像，感謝民眾參與提出再生願景與構想，提出新的思辨與對未來創意性思考，對於基隆下一個10年，會有更清晰的想法。

    林右昌提及，這是他卸任前，期盼帶給民眾對城市與港口的都市發展想像，提供新的目標，國門廣場還有第二階段工程，西岸旅客中心旁還有山城纜車計畫推展，無論西岸或東岸整個都市，未來發展圖像與架構都很清楚。

    都發處長徐燕興表示，歡迎民眾觀展給予回饋，都發處將彙整意見提供東岸都市再生參考，一同集結眾人之力，持續推展市港再生。更多資訊可以追蹤臉書粉絲頁「Vision Thinking 看好基隆」，關注展覽消息。

    基隆市政府都市發展處今天（17日）起至12月25日，在基隆港西街國門廣場玻璃屋舉辦「透明的港口」展覽；歡迎民眾來參觀，了解基隆未來10年的發展。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府都市發展處今天（17日）起至12月25日，在基隆港西街國門廣場玻璃屋舉辦「透明的港口」展覽；歡迎民眾來參觀，了解基隆未來10年的發展。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府都市發展處今天（17日）起至12月25日舉辦「透明的港口」展覽；圖後為基隆市長林右昌。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府都市發展處今天（17日）起至12月25日舉辦「透明的港口」展覽；圖後為基隆市長林右昌。（記者俞肇福攝）

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