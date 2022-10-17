連日豪雨需戒備！ 東部、北部4縣市土石流警戒

連日豪雨影響，農委會今天（17日）晚間對北部及東部4縣市61村里發布土石流警戒。圖為新北市汐止區伯爵街6巷土石流情形。（記者田裕華攝）

2022/10/17 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕由於尼莎颱風外圍環流與東北季風影響，造成北部、東部連日豪雨，行政院農業委員會土石流災害緊急應變小組，於今（17日）晚6點30分，針對東部、北部4縣市發布土石流警戒。

農委會發布「土石流紅色警戒」50條，分布3縣7鄉26村，包括：

台北市士林區溪山里。

新北市三芝區店子里、圓山里；雙溪區三貂里、泰平里；瑞芳區上天里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里；平溪區南山里、新寮里、十分里；汐止區烘內里、長青里、白雲里、茄苳里、保新里、東山里。

基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里。

「黃色土石流警戒」74條，分布4縣12鄉35村，包括：

台北市北投區湖田里；南港區九如里、舊莊里；內湖區港華里、西安里、西康里。

新北市淡水區水源里；烏來區福山里；石碇區潭邊里、烏塗里、永定里；瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、碩仁里；平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里；萬里區溪底里、中幅里、龜吼里、野柳里、大鵬里；新店區雙坑里。

基隆市七堵區長安里、泰安里、長興里。

宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、寒溪村、復興村。

行政院農業委員會土石流災害緊急應變小組，於今晚（17）6點30分，針對東部、北部4縣市發布土石流警戒。（圖取自土石流防災資訊網）

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