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    女遇假投資詐騙又慘遭高利貸吸血 債主犯重利罪判刑3月

    基隆地院審結，認定劉男觸犯重利罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。 （記者吳昇儒攝）

    基隆地院審結，認定劉男觸犯重利罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。 （記者吳昇儒攝）

    2022/10/17 16:33

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名郭姓女子前年12月遇上假投資詐騙，被騙走全部積蓄，但仍陷入詐騙情境中，便陸續跟劉男商借80萬元，想要取回被騙款項。劉男出借款項時，卻預先扣下一成金額當利息，換算下來，年利率竟高達193、290%，遠超過法定利息。基隆地院審結，認定劉男觸犯重利罪，判刑3月，得易科罰金9萬元。

    檢警調查，郭女因在網路上被網友騙去投資比特幣，帳面上雖有獲利但卻無法領回款項，對方又謊稱需要繳稅金才能領出款項，郭女因房貸已貸滿，無法再向銀行借錢，為了取回先前投資的款項，找上劉男借貸。

    前年12月10日，郭女向劉男商借50萬元，但被劉男扣下5萬元當作利息，7天郭女又向劉男商借30萬，一樣被扣下一成當作利息；劉男還要求郭女須於當月底歸還80萬元，並簽下本票。

    檢察官調查後，認定劉男行為已涉犯重利罪，其收取的利息遠高於法定利率，依法將他起訴。

    法官審理時，劉男宣稱自己確實借給郭女50、30萬元，並預扣利息5、3萬，但沒有跟對方約定還款時間，是郭女自己說月底要還錢，實際上並沒有要收她利息，屆時跟她收回款項時，只會收回72萬。劉男的辯護律師也辯稱，劉男有幫郭女找銀行貸款，經評估其信用狀況，銀行有同意撥款，是對方不願意向銀行借款，執意要向劉男借款，所以郭女並無急迫或難以求助處境，從未有10天或15天為一期之利息約定。

    法官查出，劉男確實有要求郭女簽下50萬、30萬元本票，並預扣5、3萬元利息，且兩人對話間，也間接證實劉男要求郭女於月底還款。

    法官認為，郭女分別於前年12月10、17日向劉男商借50、30萬，換算下來年利率高達193%、290%，遠高於民法規定的20%法定利率限制，而民間借貸通常以月利率2、3分，或當鋪法規定最高不得超過30%規定；此外，郭女因遇到詐騙急需用錢才會向劉男商借款項，而劉男也知郭女遇詐狀況，可認定被告是利用郭女陷於急迫處境才借款給對方。

    法官審理後，認定劉男觸犯重利罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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