為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    慰問尼莎颱風受災戶 林右昌將暖暖阿嬤攬牢牢

    尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，16日造成基隆大雨，暖暖街281巷有土石流沖進3戶家中，基隆市長林右昌（右）今天到飯店安慰暖暖阿嬤，並致贈慰問金給阿嬤壓驚。（記者俞肇福攝）

    尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，16日造成基隆大雨，暖暖街281巷有土石流沖進3戶家中，基隆市長林右昌（右）今天到飯店安慰暖暖阿嬤，並致贈慰問金給阿嬤壓驚。（記者俞肇福攝）

    2022/10/17 13:40

    〔記者俞肇福／基隆報導〕受到尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，16日造成基隆大雨，暖暖街281巷有土石流沖進3戶家中，市府安置於北都飯店，基隆市長林右昌今天（17日）上午慰問受災戶，林右昌致贈慰問金，他強調市府會介入後續處理，請大家不用擔心。

    林右昌由暖暖區長蔡春堂、暖暖里長陳建興陪同到收容撤離居民的北都飯店，慰問土石流受災戶，民眾感謝市府與里長協助，林右昌並請飯店準備豬腳麵線給受災戶壓壓驚，叮嚀多休息，強調市府會協助處理。

    林右昌指出，北台灣昨天風雨都很大，基隆有零星災情，暖暖街有土石流沖進3戶家中，他今天特地來飯店安慰婦人不用擔心，市府會把家裡的事處理好，住家後方土石坍塌由廠商處理後，安置戶才能返家。

    市府昨天也預防性撤離暖東里紅色警戒5戶15人，安置在北都飯店，等安全無虞後，再由公所人員送回家。

    他表示，災害防救都有標準作業程序，今天早上已經請國軍派員支援，市府與區公所都介入，等雨停後就展開災後復原工作，沖入家戶的後方邊坡屬私人財產，後續還要和地主進行協商處理。他說，颱風雖已遠離，但仍有豪大雨發生，市府與公所將加強警戒，請民眾注意安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭豪雨高麗菜、鱸魚受損嚴重 林姿妙、江聰淵分別勘災
    2022/10/17 13:38

    宜蘭豪雨高麗菜、鱸魚受損嚴重 林姿妙、江聰淵分別勘災
    中橫關原路基流失50公尺封閉 預計11月7日搶通
    2022/10/17 13:38

    中橫關原路基流失50公尺封閉 預計11月7日搶通

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    918池上震災戶 可獲勞保等5類保險6個月保費補助
    2022/10/17 13:26

    918池上震災戶 可獲勞保等5類保險6個月保費補助
    新北越堤道及橫移門 今中午全部開啟
    2022/10/17 13:25

    新北越堤道及橫移門 今中午全部開啟

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    里長怨大雨災情找不到北市府 柯文哲：不要鬼扯
    2022/10/17 13:23

    里長怨大雨災情找不到北市府 柯文哲：不要鬼扯
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播