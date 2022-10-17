慰問尼莎颱風受災戶 林右昌將暖暖阿嬤攬牢牢

尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，16日造成基隆大雨，暖暖街281巷有土石流沖進3戶家中，基隆市長林右昌（右）今天到飯店安慰暖暖阿嬤，並致贈慰問金給阿嬤壓驚。（記者俞肇福攝）

2022/10/17 13:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕受到尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，16日造成基隆大雨，暖暖街281巷有土石流沖進3戶家中，市府安置於北都飯店，基隆市長林右昌今天（17日）上午慰問受災戶，林右昌致贈慰問金，他強調市府會介入後續處理，請大家不用擔心。

林右昌由暖暖區長蔡春堂、暖暖里長陳建興陪同到收容撤離居民的北都飯店，慰問土石流受災戶，民眾感謝市府與里長協助，林右昌並請飯店準備豬腳麵線給受災戶壓壓驚，叮嚀多休息，強調市府會協助處理。

林右昌指出，北台灣昨天風雨都很大，基隆有零星災情，暖暖街有土石流沖進3戶家中，他今天特地來飯店安慰婦人不用擔心，市府會把家裡的事處理好，住家後方土石坍塌由廠商處理後，安置戶才能返家。

市府昨天也預防性撤離暖東里紅色警戒5戶15人，安置在北都飯店，等安全無虞後，再由公所人員送回家。

他表示，災害防救都有標準作業程序，今天早上已經請國軍派員支援，市府與區公所都介入，等雨停後就展開災後復原工作，沖入家戶的後方邊坡屬私人財產，後續還要和地主進行協商處理。他說，颱風雖已遠離，但仍有豪大雨發生，市府與公所將加強警戒，請民眾注意安全。

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