降雨區域縮小但持續到明天！6縣市豪大雨特報

中央氣象局於今晚10點，針對北、東、南部6縣市發布豪大雨特報。（擷取自中央氣象局網頁）

2022/10/16 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕受到尼莎颱風外圍環流與東北季風的共同影響，強降雨持續，但範圍逐漸縮小。中央氣象局於今晚10點，針對北、東、南部6縣市發布豪大雨特報。

中央氣象局預報，今晚到明天（17日），基隆北海岸、大台北山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生的機率。

豪雨特報地區：



基隆市：中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。

台北市：士林區、北投區

新北市：三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區、淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區。

大雨特報地區：

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區。

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、八里區。

屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

宜蘭縣：宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉。

台東縣：臺東市、成功鎮、關山鎮、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、卑南鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉。

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