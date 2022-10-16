內衣精品百貨老闆性騷擾女員工 辯「加油、打氣」被打臉

大型內衣精品老闆性騷擾女員工，竟辯稱「加油、打氣」，高等法院認定無悔意，判拘役55天定讞，可易科罰金。（記者楊國文攝）

2022/10/16 18:21

〔記者楊國文／台北報導〕有約200名員工的內衣精品百貨負責人翁男，被控同一天2度趁女員工在櫃台處結帳時，伸手在她腰部上下其手、逗弄，還趁其坐在椅子上不注意之際，碰觸其腰部、按壓雙手而性騷擾，被害人案發後身心受創，就醫診斷確認罹患憂鬱症，翁男則辯稱因女員工不舒服，主動加油、打氣，否認性騷擾，高等法院不採信其辯詞，依2個性騷擾罪判拘役55天定讞，可易科罰金5萬5千元，免入獄。

判決指出，翁男是基隆市知名內衣精品百貨負責人，2019年4月18日12時30分，意圖輕薄年輕女員工小惠（化名），竟趁她在櫃台處結帳，來不及抗拒時，突然伸出左手在她腰部上下游移撫觸、玩弄，不久，翁男接著在該櫃台前，又趁小惠欲坐在後方椅子上時，伸手觸碰其腰部及後腰部，對她性騷擾得逞。

當天14時47分許，翁男默默走到櫃台結帳處，又趁小惠不注意之際，伸手觸摸其後腰部，小惠技巧性躲開，移動身體欲坐在椅子上時，翁男又主動拉起她的雙手，在虎口等處不停按壓揉捏。小惠不甘受辱，對翁男提告性騷擾罪。

翁男承認有對小惠碰觸腰部、後腰部、雙手等肢體接觸，但否認性騷擾，辯稱當天不舒服才主動加以關心，所為純粹是表達「加油、打氣」之意。

法官當庭勘驗監視器，確認翁男有對小惠進行相關肢體接觸，雖然當下小惠未明顯表示不悅或抗拒，但翁男是其老闆，應是有所顧慮才未立即表達拒絕之意，並採信小惠指控，翁男未獲其同意對她進行肢體接觸，已屬性騷擾，讓她身心痛苦，並因此罹患憂鬱症。

高院審理認定，審酌翁男侵犯小惠身體隱私處，且始終否認犯行，又未獲得原諒，無悔意，她也因為遭性騷擾而罹患憂鬱症，判決翁男拘役55天定讞，可易科罰金。

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