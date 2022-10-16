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    首頁　>　基隆市

    再推幼兒與教育政見 蔡適應：7區設公托、國高中規劃短期交換生

    民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部今天（16日）偕同基隆市議員張顥瀚、陳宜、議員候選人許睿慈、陳軍佐舉辦「新虎姑婆」活動，雖然風大雨急，仍有許多親子湧入共襄盛舉。（圖為民進黨基隆市長候選人蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部今天（16日）偕同基隆市議員張顥瀚、陳宜、議員候選人許睿慈、陳軍佐舉辦「新虎姑婆」活動，雖然風大雨急，仍有許多親子湧入共襄盛舉。（圖為民進黨基隆市長候選人蔡適應提供）

    2022/10/16 18:43

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部今天（16日）偕同基隆市議員張顥瀚與陳宜、議員候選人許睿慈與陳軍佐舉辦「新虎姑婆」活動，雖然風大雨急，仍有許多親子湧入共襄盛舉。蔡適應也藉此說明他的教育政策。他說，未來7區將成立公立的托嬰中心，並提升國中小的營養午餐品質，推出規劃國高中短期交換學生的專案，讓基隆的下一代更有競爭力。

    蔡適應表示，行政院在0~6歲的部分，推出「國家幫你一起養」專案，減輕家長負擔。在0~2歲的家長關心的托嬰部分，他將在每個行政區都成立公立托嬰中心。而在3~6歲的部分，非營利的公立幼托及幼兒園，基隆目前普及率已在80%，未來還會持續提升。

    針對國中小學教育的部分，蔡適應說，首先將提高營養午餐的補助金額，讓國中小的學生，都能夠吃到好吃的營養午餐。另外，也會推動短期專案的國高中生學生交換計畫，利用短期學習的交換方式，加強國際的交流，提升國高中學生的國際視野。他強調，他當選市長，會持續為基隆的教育努力，讓下一代更有競爭力。

    民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部今天（16日）偕同基隆市議員張顥瀚、陳宜、議員候選人許睿慈、陳軍佐舉辦「新虎姑婆」活動，圖為戲偶演出的一顰一笑，吸引親子目光。（圖為民進黨基隆市長候選人蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部今天（16日）偕同基隆市議員張顥瀚、陳宜、議員候選人許睿慈、陳軍佐舉辦「新虎姑婆」活動，圖為戲偶演出的一顰一笑，吸引親子目光。（圖為民進黨基隆市長候選人蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今天參加「新虎姑婆」戲劇欣賞，蔡適應對著台下的親子表示，未來他當選基隆市長，將要在七區成立公共托嬰中心，照顧嬰幼童。（圖為民進黨基隆市長候選人蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今天參加「新虎姑婆」戲劇欣賞，蔡適應對著台下的親子表示，未來他當選基隆市長，將要在七區成立公共托嬰中心，照顧嬰幼童。（圖為民進黨基隆市長候選人蔡適應提供）

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