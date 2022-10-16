只因停車看一眼… 惡男砍斷對方手指 重傷害未遂判徒刑2年8月

基隆地院近日審結，認定陳男觸犯重傷害未遂罪，判處有期徒刑2年8月。（記者吳昇儒攝）

2022/10/16 14:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子前年4月24日下午，前往海中天社區停車時，被蔡姓路人看了一眼，心生不滿，與對方發生口角，更爆發肢體衝突。陳男竟持新買的西瓜刀朝對方砍去，造成蔡男右手小指遭切斷，掉在路面上，且手部有多處受傷，陳男還朝其背部砍了兩刀才離去。基隆地院近日審結，認定陳男觸犯重傷害未遂罪，判處有期徒刑2年8月。

檢警調查，陳男於案發時與路過的蔡男對視後，認為對方刻意瞪他，一時氣憤從車後座拿起新購入的西瓜刀，藏在左褲腰帶處，尾隨蔡男走到人行道上。

陳男質問蔡男為何瞪他，但蔡男卻不滿表示為何阻攔自己，陳男隨即拿出藏匿的西瓜刀，往蔡男身上砍去；蔡男本能的舉起右手格擋，恰遭西瓜刀砍中右手手指，結果小拇指直接被截斷掉在路上，除大拇指外的三指也都有開放性傷口併伸指肌腱損傷。

蔡男見狀趕緊逃離現場，但陳男仍不罷手，朝其背部追砍2刀，造成對方下背部有開放性傷口10、12公分傷害。陳男見蔡男已逃往對面馬路，不再追趕，與不知情的女友會合後，搭乘計程車返家；蔡男則在路人的幫助下，搭乘救護車到醫院救治，而右小手指殘肢也被送到醫院縫合，但因救治時一度血壓過低，曾被送往重傷區救治。

檢察官偵訊後，認定陳男犯案時，是朝被害人的頭部砍殺，已涉犯殺人未遂罪，依法將他起訴。

法官審理時則認為，無積極證據證明陳男有殺人意圖，案發時陳男指朝傷者砍殺3刀，且過程不超過1分鐘，若真有殺人犯意，大可繼續追殺被害人；此外依照被害人傷勢可知，其手及背部均受到傷害，並非頭部，兩人近距離拉扯爭執，若真要朝頭部砍去，當無落空之理，因此認定陳男觸犯重傷害未遂罪，判處有期徒刑2年8月。

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