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    首頁　>　基隆市

    國民黨基隆市議會黨團掛看板 力挺謝國樑電動機車政見

    國民黨基隆市議會黨團今天（16日）在公車循環站對面大樓掛起看板，感謝民進黨替謝國樑宣傳電動機車政見，只要謝國樑當選基隆市長，國民黨議會黨團一定支持謝國樑電動機車政見，減輕年輕人負擔。（圖為謝國樑競選總部提供）

    國民黨基隆市議會黨團今天（16日）在公車循環站對面大樓掛起看板，感謝民進黨替謝國樑宣傳電動機車政見，只要謝國樑當選基隆市長，國民黨議會黨團一定支持謝國樑電動機車政見，減輕年輕人負擔。（圖為謝國樑競選總部提供）

    2022/10/16 10:41

    〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市議會黨團今天（16日）於基隆市公車循環站對面大樓懸掛廣告看板，力挺國民黨基隆市長候選人謝國樑「青年電動機車」的政見；國民黨基隆市議會黨團書記長張芳麗說，要謝謝民進黨做了那麼多廣告看板，替謝國樑做宣傳，相信在黨團議員支持下，謝國樑一定會實現這項政見，實際協助基隆就業青年。

    張芳麗表示，日前謝國樑拜會基隆市議會國民黨議會黨團，詳細說明電動機車政見如何實現，包含未來「Let’s go電動機車」計劃將以「專案小組、專案生產」來執行，每月將分批交貨，四年目標達到發放5萬台，經費部分則補助每台3萬元，並爭取中央補助1萬元，並以4萬元的預算和電動車廠商進行比價與溝通生產專案，量身打造專屬基隆青年的電動機車。

    張芳麗指出，謝國樑在「Let’s go電動機車」計劃提出後，也跟大家說明很多這項政見的初衷跟未來實現的方式。除了結合環保與公益，配合老舊機車汰換獎勵及青年志工回饋之外，最主要是希望減輕年輕人的負擔，後續也會成立專案小組來執行這項計劃。國民黨團除了對於此項政見大力支持外，未來也將協助謝國樑尋求跨黨派議員支持，讓這項政見能夠順利推動。

    張芳麗強調，很遺憾民進黨只會一昧批評，並且用惡質的文宣醜化別人的政見，無法就政策理性討論，這是對於基隆年輕朋友的一種傷害，我們也想問立法委員蔡適應與民進黨為了基隆年輕人做了什麼？最後，國民黨團一定會成為謝國樑強力的後盾，一起共同為年輕朋友完成這項任務。

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