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    首頁　>　基隆市

    蘇貞昌今晚七堵百福宮開講 推基隆捷運替蔡適應背書

    民進黨基隆市長候選人蔡適應（左二）昨天（15日）傍晚在百福黃昏市場掃街，與民進黨七堵區市議員候選人林坤明（右）、曾怡芳（左），共同向百福社區的鄉親朋友拜票，並宣傳行政院長蘇貞昌16日來七堵開講，跟鄉親報告基隆捷運進度。（圖為蔡適應競選總部提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應（左二）昨天（15日）傍晚在百福黃昏市場掃街，與民進黨七堵區市議員候選人林坤明（右）、曾怡芳（左），共同向百福社區的鄉親朋友拜票，並宣傳行政院長蘇貞昌16日來七堵開講，跟鄉親報告基隆捷運進度。（圖為蔡適應競選總部提供）

    2022/10/16 10:05

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人蔡適應昨天（15日）傍晚在百福黃昏市場掃街，與七堵區市議員候選人林坤明、曾怡芳，共同向百福的鄉親朋友拜票請託，並宣傳行政院長蘇貞昌、交通部長王國材將在今天（16日）傍晚6時，於七堵百福宮前廣場戶外開講；蔡適應表示，他在百福黃昏市場遇到很多朋友，都向他說基隆捷運是大家所盼望的建設，期盼未來能夠帶動地方的產業和經濟發展。

    蔡適應市場掃街行程，來到百福黃昏市場，市場中有許多民眾、攤商給予熱情支持，蔡適應說，七堵區的朋友，對於過去他所推動的百福車站無障礙設施，基隆河濱自行車串連，以及基隆河上的橋樑整建、高速公路拓寬等，都給予正面的評價，所以他會加倍努力來讓各項建設落實。

    蔡適應逢人就宣傳，蘇揆和交通部長王國材今晚來到七堵的百福社區，這是對於基隆建設的背書與肯定，感謝中央在他的協調溝通下，讓基隆捷運可以順利進入環評階段，未來他會透過基隆捷運，來開發基隆河谷產業廊帶，打造東台北共榮生活圈，吸引內湖、南港和國際的廠商進駐基隆。

    最後，蔡適應補充，基隆河谷產業廊帶除了要創造更多就業機會外，還要透過基隆捷運的TOD開發，讓基隆捷運沿線的生活區塊，透過容積獎勵來推動老舊房屋的都更，改善道路、人行道空間，優化各個公園的設施，讓基隆河谷產業廊帶不只有新興產業，也有宜居的人文環境，舒適的公園和河濱自行車道，他有自信讓基隆這座山海城市，發展出屬於基隆的特色。

    民進黨基隆市長候選人蔡適應（左）昨天（15日）傍晚在百福黃昏市場掃街，與民進黨七堵區市議員候選人林坤明（右），共同向百福社區的鄉親朋友拜票，並宣傳行政院長蘇貞昌16日來七堵開講，跟鄉親報告基隆捷運進度。（圖為蔡適應競選總部提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應（左）昨天（15日）傍晚在百福黃昏市場掃街，與民進黨七堵區市議員候選人林坤明（右），共同向百福社區的鄉親朋友拜票，並宣傳行政院長蘇貞昌16日來七堵開講，跟鄉親報告基隆捷運進度。（圖為蔡適應競選總部提供）

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