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    國立台灣海洋大學69周年校慶 校友總會捐千萬元為母校種樹

    國立台灣海洋大學15日歡慶69周年校慶，海大校友總會今年發起「讓我們一起為母校種樹」綠美化校園活動，校友總會在今日舉辦1000萬元的植栽捐贈母校儀式。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學15日歡慶69周年校慶，海大校友總會今年發起「讓我們一起為母校種樹」綠美化校園活動，校友總會在今日舉辦1000萬元的植栽捐贈母校儀式。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    2022/10/15 23:55

    〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學15日歡慶69周年校慶，並表揚2022年的海大傑出校友，海大校長許泰文表示，海大自1953年創校迄今，培育各行各業人才不畏艱難與挑戰，在各個工作崗位發光發熱、貢獻國家社會；海大校友總會今年發起「讓我們一起為母校種樹」綠美化校園活動，也在今日舉辦1000萬元的植栽捐贈母校儀式。

    海大今年校慶首度透過線上直播，讓全校師生及全球各地校友齊聚。

    今日接受表揚的海大傑出校友，包括明新科技大學校長劉國偉、台灣中油公司總經理方振仁、美國佛羅里達州臺商企業Lee Fisher集團負責人李三富、沛華集團營運長汪秋月、聯興國際物流資深副總洪禎陽、美富工業總經理陳昭男、國立花蓮高工校長黃鴻穎、光隆實業董事長詹賀博、展昭國際企業總經理林茂廷及美德耐董事長賴調元。

    基隆市副市長林永發致詞時表示，海大是台灣海洋教學最完整的一個學校，在許泰文的帶領下，對於基隆在地人才培育的貢獻也不容忽視，也非常感謝海大對於基隆市政發展的協助；立委蔡適應表示，基隆捷運串連內湖、南港、汐止、基隆創造新的科技產業廊帶，可以讓海大人有更多的發揮空間 。

    連江縣長劉增應說，海洋大學進駐馬祖後，在教學、研究、產學合作及產業創新的發展迅速，有非常好的成果，在海大的幫助下，成立馬祖藍眼淚的生態研究中心、讓馬祖淡菜登上今年雙十國慶晚宴，也協助研發馬祖淡菜精及其他水產相關商品。劉增應說，海大馬祖校區國際學舍明年啟用，馬祖將會更將國際化，縣政府會繼續支持海大，共同努力、共創雙贏。

    許泰文強調，海大研究能量近年來大幅提升，且善盡大學社會責任，獲獎連連，未來將秉持「營造國際頂尖的海洋海事大學」的治校理念，將招生、教學、研究與產學合作更加國際化，讓校園更加包容更具多元性。

    國立台灣海洋大學15日歡慶69周年校慶，圖為國立台灣海洋大學表揚今年的傑出校友。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學15日歡慶69周年校慶，圖為國立台灣海洋大學表揚今年的傑出校友。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    連江縣長劉增應今天早上特地從馬祖搭機來台，參加國立台灣海洋大學69周年的校慶，劉增應致詞時表示，他要感謝海洋大學到馬祖設置分校，一系列的研發、教學，帶動地方發展。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    連江縣長劉增應今天早上特地從馬祖搭機來台，參加國立台灣海洋大學69周年的校慶，劉增應致詞時表示，他要感謝海洋大學到馬祖設置分校，一系列的研發、教學，帶動地方發展。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學15日歡慶69周年校慶，圖為基隆的立法委員蔡適應到海大校慶會場，蔡適應感謝海大培育許多人才造福桑梓。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學15日歡慶69周年校慶，圖為基隆的立法委員蔡適應到海大校慶會場，蔡適應感謝海大培育許多人才造福桑梓。（圖為國立台灣海洋大學提供）

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