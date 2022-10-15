蔡適應簽署承諾書 基隆隊「捍衛台灣、絕不投降」

民進黨基隆市長候選人蔡適應與13位民進黨基隆市議員候選人簽署承諾書，表達「捍衛台灣、絕不投降」的態度 。（蔡適應競選總部提供）

2022/10/15 17:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人蔡適應今天（15日）偕台獨聯盟主席陳重光、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和與民進黨13位議員候選人，召開基隆隊「捍衛台灣、絕不投降」承諾書記者會，蔡適應表示，他曾任職業軍人，軍人「絕不投降」是他的信念，他與13位「基隆隊」成員簽署承諾書，讓國人與世界知道，抗共保台捍衛國家的決心。

蔡適應表示，今年全國的地方首長候選人，只有他有職業軍人的資歷，軍人的信念就是「絕不投降」。後來參與公共服務，他的信念都是如此。共機飛越台海中線，是從馬政府的後期就開始，並非蔡英文總統就任後。中國隨著軍事力量的發展，意圖穿越第一島鏈，台灣就是他的眼中釘，中國必須透過武力的方式，才能讓各國接受這樣的方式是自然的。

蔡適應強調，如果不願意簽署承諾書，也就是和對岸有利益上的關係，不敢對中共政權表態，對於這樣的行為，真的非常痛心。藉由這次的簽署，也要讓基隆隊的成員，都有「捍衛台灣，絕不投降」的信念。他的政見也把「強化軍民合作關係」納入，藉由軍民的合作，才能提升城市的防護，建立安全和進步的城市。

民進黨基隆市議會黨團總召鄭文婷表示，簽署拒絕投降同意書，具有時間上的意義，這幾年中國發動武力跨越海峽中線，尤其現在台灣在進行選舉，中共的20大前夕，武力威脅更加頻繁。但面對武力威脅，黨團會有決心捍衛這塊土地。議員除了監督市政，也必須關心國家安全，在國家有危難時必須挺身捍衛，基隆身為國門第一線，要讓全世界看見台灣，看見基隆的決心。

台獨聯盟主席陳重光表示，中國國民黨的軍隊接收和鎮壓台灣，都是從基隆港登陸的，也表示，基隆位於台灣頭，基隆保得住，台灣就保得住。在蔡適應的率領下，這次簽署「捍衛台灣，絕不投降」的承諾書是必要的。他呼籲，要讓台灣人瞭解什麼才是保衛台灣，也要向全世界表示，台灣一定會抵抗外來的敵人。

民進黨基隆市長候選人蔡適應與13位民進黨基隆市議員候選人簽署承諾書，表達「捍衛台灣、絕不投降」的態度 ；圖為蔡適應表示，藉由簽署承諾書讓國人與世界知道。（蔡適應競選總部提供）

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