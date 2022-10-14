為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    要找林右昌「算帳」！蔡總統：基隆這麼好玩現在才帶我來

    總統蔡英文、基隆市長林右昌及立委蔡適應走訪阿拉寶灣原住民聚會所，體驗、推薦基隆阿美族原住民文化及特色美食。（記者田裕華攝）

    總統蔡英文、基隆市長林右昌及立委蔡適應走訪阿拉寶灣原住民聚會所，體驗、推薦基隆阿美族原住民文化及特色美食。（記者田裕華攝）

    2022/10/14 19:34

    〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣13日邊境解封、國門開放，蔡英文總統為推廣疫後觀光，今天（14日）下午到基隆連趕3場，首先到基隆港視察郵輪復航整備進度，接著到庶民美食天堂的仁愛市場大啖在地美食，再到阿拉寶灣體驗製作手工藝品。蔡英文半開玩笑地說，她「要跟基隆市長林右昌算帳」，她這幾年來基隆不知道多少次，但是這麼好玩的地方，現在才帶她來。

    蔡英文今天下午為了推廣疫後觀光，特地到基隆，林右昌、交通部長王國材、立委蔡適應一路陪同。她在阿拉寶灣時，不僅體驗製作辣椒、海玻璃等手工藝品，也品嚐石花凍。

    蔡英文致詞時表示，林右昌當市長以來，她不知道來基隆多少次了，都沒帶她來這麼好玩的地方，現在才帶她來，「我會跟他算帳」。她說，這裡真的是適合家長帶著孩子來體驗，相信未來會是熱門景點。

    蔡英文說，林右昌這8年的用心，讓基隆變化很多，很多建設也都陸續到位。她到港口去看建設，真的是非常、非常好，也要開始迎接下一個階段的國際旅客來進入台灣，希望全台的人可以四處看看走走。

    蔡英文一行人抵達阿拉寶灣原住民族聚會所後，首先聽取市府觀光及城市行銷處長曾姿雯的報告，隨後林右昌帶著蔡英文及蔡適應進行手作DIY，包括阿美族飲食記憶「手做辣椒醬」，以及海廢玻璃再利用「美人魚的眼淚」，還不忘品嚐原住民族在地美食，最後則是體驗原住民的射箭活動等。

    林右昌說，阿拉寶灣是和平島的重要特色，這幾年來在市府觀銷處、都發處及文化局的合作，透過社區營造及環境改造，逐漸把當地的文化資源整合，希望帶給族人同胞更好的生活，也能夠傳承維繫原住民部落的文化經濟，這次帶蔡總統來體驗，也期許透過蔡總統的加持，讓部落成為和平島地區最亮眼的特定文化觀光旅遊景點。

    蔡適應表示，當年西班牙人來到和平島時，就遇到了很多原住民，原住民才是這塊土地最早的住民，透過市府與交通部北觀處的合作，相信未來阿拉寶灣當地一定會成為和平島最亮眼的珍珠。

    總統蔡英文走訪阿拉寶灣原住民聚會所，大讚阿美族特色美食。（記者田裕華攝）

    總統蔡英文走訪阿拉寶灣原住民聚會所，大讚阿美族特色美食。（記者田裕華攝）

    總統蔡英文、基隆市長林右昌及立委蔡適應走訪阿拉寶灣原住民聚會所，體驗阿美族原住民文化。（記者田裕華攝）

    總統蔡英文、基隆市長林右昌及立委蔡適應走訪阿拉寶灣原住民聚會所，體驗阿美族原住民文化。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆港視察郵輪復航整備 蔡英文：台灣準備好了
    2022/10/14 16:55

    基隆港視察郵輪復航整備 蔡英文：台灣準備好了
    接見10大傑出青年籲挺18歲公民權 蔡英文：讓台灣成更堅韌國家
    2022/10/14 13:22

    接見10大傑出青年籲挺18歲公民權 蔡英文：讓台灣成更堅韌國家

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    基隆塔新地標幾近完工 年底試營運
    2022/10/13 19:50

    基隆塔新地標幾近完工 年底試營運
    基隆八斗子老街提報「聚落建築群」 保護台灣少見咕咾厝
    2022/10/12 19:17

    基隆八斗子老街提報「聚落建築群」 保護台灣少見咕咾厝

    中路禾心萬坪公園 雙併齊質三房
    20大將至 蔡英文︰韌性社會深化民主 才是台灣和中國最大不同
    2022/10/12 16:19

    20大將至 蔡英文︰韌性社會深化民主 才是台灣和中國最大不同
    議員憂基隆捷運變錢坑誰來建 林右昌：新北最有可能
    2022/10/04 11:54

    議員憂基隆捷運變錢坑誰來建 林右昌：新北最有可能
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播