要找林右昌「算帳」！蔡總統：基隆這麼好玩現在才帶我來

總統蔡英文、基隆市長林右昌及立委蔡適應走訪阿拉寶灣原住民聚會所，體驗、推薦基隆阿美族原住民文化及特色美食。（記者田裕華攝）

2022/10/14 19:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣13日邊境解封、國門開放，蔡英文總統為推廣疫後觀光，今天（14日）下午到基隆連趕3場，首先到基隆港視察郵輪復航整備進度，接著到庶民美食天堂的仁愛市場大啖在地美食，再到阿拉寶灣體驗製作手工藝品。蔡英文半開玩笑地說，她「要跟基隆市長林右昌算帳」，她這幾年來基隆不知道多少次，但是這麼好玩的地方，現在才帶她來。

蔡英文今天下午為了推廣疫後觀光，特地到基隆，林右昌、交通部長王國材、立委蔡適應一路陪同。她在阿拉寶灣時，不僅體驗製作辣椒、海玻璃等手工藝品，也品嚐石花凍。

蔡英文致詞時表示，林右昌當市長以來，她不知道來基隆多少次了，都沒帶她來這麼好玩的地方，現在才帶她來，「我會跟他算帳」。她說，這裡真的是適合家長帶著孩子來體驗，相信未來會是熱門景點。

蔡英文說，林右昌這8年的用心，讓基隆變化很多，很多建設也都陸續到位。她到港口去看建設，真的是非常、非常好，也要開始迎接下一個階段的國際旅客來進入台灣，希望全台的人可以四處看看走走。

蔡英文一行人抵達阿拉寶灣原住民族聚會所後，首先聽取市府觀光及城市行銷處長曾姿雯的報告，隨後林右昌帶著蔡英文及蔡適應進行手作DIY，包括阿美族飲食記憶「手做辣椒醬」，以及海廢玻璃再利用「美人魚的眼淚」，還不忘品嚐原住民族在地美食，最後則是體驗原住民的射箭活動等。

林右昌說，阿拉寶灣是和平島的重要特色，這幾年來在市府觀銷處、都發處及文化局的合作，透過社區營造及環境改造，逐漸把當地的文化資源整合，希望帶給族人同胞更好的生活，也能夠傳承維繫原住民部落的文化經濟，這次帶蔡總統來體驗，也期許透過蔡總統的加持，讓部落成為和平島地區最亮眼的特定文化觀光旅遊景點。

蔡適應表示，當年西班牙人來到和平島時，就遇到了很多原住民，原住民才是這塊土地最早的住民，透過市府與交通部北觀處的合作，相信未來阿拉寶灣當地一定會成為和平島最亮眼的珍珠。

總統蔡英文走訪阿拉寶灣原住民聚會所，大讚阿美族特色美食。（記者田裕華攝）

總統蔡英文、基隆市長林右昌及立委蔡適應走訪阿拉寶灣原住民聚會所，體驗阿美族原住民文化。（記者田裕華攝）

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