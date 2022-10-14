基隆港視察郵輪復航整備 蔡英文：台灣準備好了

蔡英文總統今天（14）日下午視察基隆港旅運大樓郵輪復航整備進度。（記者田裕華攝）

2022/10/14 16:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣昨天（13日）邊境解封，蔡英文總統今天（14）日下午視察「基隆港旅運大樓郵輪復航整備進度」時指出，為迎接更多國際郵輪旅客來台灣，台灣港務公司利用疫情期間，更新升級軟硬體設備，將用全新的面貌、更高的品質服務所有旅客；蔡英文指出，現在邊境解封，我們已經準備好了，要迎接更多的郵輪旅客來到台灣。

蔡英文致詞時表示，昨天她到桃園機場了解空運解封的狀況，今天到基隆了解海運解封的情況。昨天針對空運，我們希望逐年恢復疫情前的1186萬觀光人次，交通部在每個階段的目標，我們會全力衝刺，努力拚達標。

她指出，在海運方面，港務公司、交通部及基隆市政府為了因應開放，真的很努力，也做好萬全的準備。基隆曾被「亞洲郵輪領袖平台」評選為「亞洲最佳國際郵輪母港」，在疫情前，一年吸引超過94萬人次造訪。蔡英文談到，回顧疫情初期，在2020年7月，台灣推動郵輪國內跳島及環島航線，當時台灣是亞洲第一個郵輪復航的國家。現在邊境解封，我們已經準備好要迎接更多的郵輪旅客來台灣。

總統指出，明年預計來基隆靠港的郵輪，已經有79航次，可吸引34萬人次造訪。由於航運復航的前置作業，無論是人力、物力或時間，都比空運還要來得多，政府會全力協助業者，儘速恢復疫情前的榮景。

蔡總統說，基隆是北台灣最重要的港口城市，這幾年來，在基隆市長林右昌及立委蔡適應共同努力，基隆在疫情中依然持續進步發展，也努力成為「東亞國際郵輪營運中心」。「東岸郵輪旅客大樓空中花園」就是基隆市政府和港務公司共同合作的成果，這裡也成為熱門的打卡景點。另外，「西岸旅客中心」在今年5月已經完工，未來通關效率還會再提高。

她表示，為了迎接更多國際郵輪旅客來台灣，港務公司利用疫情期間，更新升級軟硬體設備，用全新的面貌、更高的品質服務所有旅客。

她也要藉著此機會告訴旅居海外、很久沒回台灣的鄉親「歡迎你們回家」；她也要告訴國際的好朋友「歡迎你們來台灣！」

最後，總統感謝大家在第一線的辛苦付出「讓我們一起努力，一起拚觀光、拚經濟，讓臺灣邁向更繁榮的正常生活。」

蔡英文總統今天（14）日下午視察基隆港旅運大樓郵輪復航整備進度。（記者田裕華攝）

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