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    首頁　>　基隆市

    高地供水案 蔡適應競總批謝國樑抹黑一線人員努力

    基隆高地供水工程再度成為國、民兩黨市長參選人攻防焦點。（記者盧賢秀攝）

    基隆高地供水工程再度成為國、民兩黨市長參選人攻防焦點。（記者盧賢秀攝）

    2022/10/14 13:59

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑今（14）日再度召開記者會，批蔡適應親信家族借牌包工程，蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，謝國樑又畫錯重點，蔡適應已經說得非常清楚，自來水公司也發表聲明，高地供水依法辦理公開招標，蔡適應也跟這些工程公司沒有資金往來，謝先生這麼多年完全不關心地方，現在又回來潑髒水，企圖混淆視聽。

    沈詠珮表示，過去長期以來，高地供水的問題一直沒有辦法獲得有效的處理，是蔡適應擔任立委之後積極的處理獲得解決，她提醒謝國樑：「潑髒水無法掩蓋謝國樑對基隆的不聞不問！」

    沈詠珮鄭重強調，蔡適應本人並未開設任何的公司，與謝國樑所指的任何工程公司亦無資金往來，況且，不管是誰做公共工程，大家都是付出心力，賺的也都是辛苦錢！不像謝國樑直接開公司當錢莊洗錢，明白民間疾苦嗎？

    沈詠珮表示，蔡適應長期以來與自來水公司積極處理高地供水問題，他非常肯定自來水公司多年來的努力，預算上、人力上都付出了很多的心力，也確實改善了民眾用水問題，但對於謝國樑過去不作為，現在又回來潑髒水，以抹黑的方式，抹去一線人員的努力、抹去過去怠惰的事實，替市民、替一線基層人員感到非常憤怒。

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