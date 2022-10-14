謝國樑嗆告親信家族違法轉包 蔡適應陣營：子虛烏有

國民黨基隆市長參選人謝國樑14日在基隆市議會國民黨團召開記者會，將會對「富羣工程」及其關係人，以涉嫌違反政府採購法第57條，向檢調單位進行告發。（謝國樑辦公室提供）

2022/10/14 14:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑今（14）日在國民黨基隆市議會黨團召開記者會，呼籲蔡適應不要避重就輕，盡速交代清楚，為什麼得標「壯觀台北高地用水工程」的「廣信工程」聯絡人，竟然跟親信家族「富羣公司」的總經理竟是同一人？為何親信們可以一直得標政府工程？

謝國樑強調，基隆的治水工程經費，不應淪為蔡適應親信家族的油水！因此針對富羣公司與廣信工程公司涉嫌違法轉包、借牌包工程的行為，將會對「富羣工程」及其關係人，以涉嫌違反政府採購法第57條，向檢調單位進行告發。

謝國樑指出，依據政府採購法的規定，得標廠商必須自行履行工程契約，不得轉包。但是根據昨天記者會所提供的資料顯示，「廣信工程」聯絡人跟「富羣公司」的總經理根本是同一人，廣信工程已經非常明顯違反政府採購法，富羣公司更是涉嫌違法借牌包工程。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮回應表示，謝國樑又畫錯重點了，蔡委員已經說得非常清楚，水公司也已經發表了聲明，謝國樑離開基隆這麼多年，完全沒有關心地方，沒有任何貢獻，現在還混淆視聽企圖割稻尾，這是非常惡劣可恥的行為！

沈詠珮表示，過去長期以來，高地供水的問題一直沒有辦法獲得有效的處理，是蔡適應擔任立委後積極的處理獲得解決，反倒是謝國樑擔任立委時怠惰無作為，留下一堆爛攤子，讓社區居民和基層公務人員收拾，沈詠珮提醒謝國樑「潑髒水無法掩蓋謝國樑對基隆的不聞不問！」

沈詠珮說，謝國樑不斷以「親信」兩字試圖混淆視聽，蔡適應競選總部鄭重強調，蔡適應本人並無開公司，與謝國樑所指的任何工程公司亦無資金往來，所謂親信的指控更是子虛烏有！他所說的這些公司跟蔡適應本人毫無關係，可受公評。

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