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    不想被煮熟螃蟹大沙公落跑 失主急PO網協尋罕見遺失物

    黃姓失主發現螃蟹大沙公不見後，在臉書社群網站上PO文，呼籲網友幫忙聯絡撿走她大沙公的人。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓失主發現螃蟹大沙公不見後，在臉書社群網站上PO文，呼籲網友幫忙聯絡撿走她大沙公的人。（記者林嘉東翻攝）

    2022/10/14 11:47

    〔記者林嘉東／基隆報導〕「我的寵物螃蟹離家出走！」黃姓失主在臉書社群網站上PO文，呼籲網友幫忙聯絡撿走她大沙公的人，網友發揮守望相助精神，聯絡上拾獲人，當晚就把落跑的大沙公帶回派出所；警方看到這隻「罕見遺失物」，馬上通知失主領回，讓黃女開心不已。

    警方調查，黃姓女失主「走失」的螃蟹大沙公，是她以台幣2000多元價格購得，原本是要給姐姐進補用，想不到本月12日那天，她忘了關一樓大門，大沙公就趁隙溜出門。

    警方說，黃女買回螃蟹大沙公後，只用尼龍繩把螃蟹的大螯以尼龍繩綁住，放在紙箱內，怕螃蟹死掉，還用濕毛巾保濕；未料，螃蟹靠沒有被綁住的蟹腳，爬出紙箱後，奪門而出。

    黃女發現大沙公不見後，馬上在臉書社群網站PO文，「我的寵物在碇內國產江山公車站門口，被一位女生撿走了，她在省立醫院廚房工作，希望有人認識她，可以通知她一下。」

    碇內派出所12日晚間8時許，見一名女子抱著一隻大沙公走進派出所後，還不明就裡；經警員追問後，才知道該名女子出門當天上午上班時，發現有一螃蟹在馬路上「趴趴走」，怕螃蟹被車子壓死，才帶到辦公室照料。

    該名女子告訴警方，當天上班沒多久，她就接到姊姊來電，姊姊說她在社群網站上看到有螃蟹走失，失主PO文描述撿到螃蟹的人，很像是她，她當下就告訴姊姊：「沒錯，螃蟹是她撿到的！」；下班後，她就把撿到的螃蟹帶到派出所交給警察。

    警方隨後聯繫在臉書上PO文尋蟹的黃姓女子，通知她到派出所領回走失的螃蟹。黃女失而復得後感謝拾獲人，與警方大力協助。

    拾獲人把落跑的大沙公帶回派出所後，警方馬上通知失主前來領取；與罕見的遺失物合影。（記者林嘉東翻翻攝）

    拾獲人把落跑的大沙公帶回派出所後，警方馬上通知失主前來領取；與罕見的遺失物合影。（記者林嘉東翻翻攝）

    黃姓失主發現螃蟹大沙公不見後，在臉書社群網站上PO文，呼籲網友幫忙聯絡撿走她大沙公的人，網友發揮守望相助精神，連絡上拾獲人，當晚就把落跑的大沙公帶回派出所，讓黃女失而復得。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓失主發現螃蟹大沙公不見後，在臉書社群網站上PO文，呼籲網友幫忙聯絡撿走她大沙公的人，網友發揮守望相助精神，連絡上拾獲人，當晚就把落跑的大沙公帶回派出所，讓黃女失而復得。（記者林嘉東翻攝）

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