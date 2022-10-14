基檢查獲首樁現金買票 里長參選人羈押、樁腳交保

基隆地檢署查獲首樁現金買票。基隆市中正區海濱里林姓里長參選人涉嫌以每票1000元向里民買票，行賄選民，遭檢方聲押獲准。（記者林嘉東攝）

2022/10/14 10:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕抓到賄選！基隆地檢署抓到基隆本屆選舉第一例現金買票案。檢方選前掌握有賄選前科的中正區海濱里林姓里長參選人，以每票現金1000元台幣向選民買票，昨天搜索林住處、林姓樁腳與約談10多名里民；檢方複訊後，以林姓里長參選人違反選罷法嫌疑重大，向法院聲押獲准；林姓樁腳則被依涉犯賄選罪，諭知3萬元交保。

選前，法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局刑警大隊、第二分局、內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊等單位選前接獲情資，基隆市中正區海濱里林姓里長參選人2014年間參選里長時，曾因賄選被法院判刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年；此次捲土重來，疑重施故技再次賄選。

檢警暗中蒐證林賄選事證後，報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮偵辦。檢方原計畫在林登記參選後，發動搜索，但為鞏固林賄選涉案事證，延至昨天上午發動搜索。

檢調調查，林為求勝選，在登記參選前的7、8月間至登記參選後的9月間，持續以每票現金1000元向里民行求、交付賄賂，涉犯投票行賄等罪嫌。

檢警昨前往林姓參選人與林姓樁腳住處，約談10餘人里民到案說明；案經何治蕙複訊後，向法院聲請羈押林姓參選人獲准。

基隆地檢署主任檢察官陳怡龍指出，檢警調繼本月6日查獲，新北市瑞芳區邱姓里長參選人，以贈送每人2盒防疫口罩、金門高粱酒等方式向里民買票後，昨再查獲海濱里長林姓參選人現金買票，累計已查獲2件賄選案。

陳怡龍強調，檢警調會持續嚴加偵辦，提醒參選人、民眾買票賄選涉犯重罪，協助賄選人買票賄選者，亦成立投票行賄罪，切勿以身試法。

此外，市民若得知有參選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉。檢警對於檢舉人身份絕對嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金；期望全民一同端正選風，讓民主基石更加穩固。

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