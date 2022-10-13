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    首頁　>　基隆市

    蔡適應競總︰與徵信業者合作抓賄 謝國樑陣營︰對手律師亂講就告

    蔡適應競選總部律師陳彥寧（左）蔡家豪出示情資，指最近有人開始請客吃飯。（記者盧賢秀攝）

    蔡適應競選總部律師陳彥寧（左）蔡家豪出示情資，指最近有人開始請客吃飯。（記者盧賢秀攝）

    2022/10/13 16:45

    〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部指出，最近接獲民眾舉報，有人開始宴客、送蛋糕，呼籲民眾勇於檢舉，蔡適應競選總部也和徵信業者合作，利用各式器材抓賄選。

    國民黨基隆市長參選人謝國樑競選總部則聲明，「我們的座談會一律都是法務部建議的米粉加貢丸湯，連魚丸都不敢加。蔡陣營的律師下次再亂講話，我們將對律師本人提告」。

    蔡適應競選總部的發言人陳彥寧、和律師蔡家豪等人指出，總部最近收到情資，有人在某參選人招兵買馬，在某總部10樓舉辦見面會，已經有人請客吃飯了，有賄選嫌疑，在line群組聯絡一定會留下記錄，呼籲民眾不要吃來路不明、免費的飯，可以用手機拍或錄音，提供給警方，或打0800024099賄選檢舉專線。

    蔡家豪指出，他2014年和2018年也經歷過地方選舉，尤其里長和議員選舉，輸贏就在幾百票之間，經常有人會鋌而走險，曾有候選人在遊覽車上發還給民眾旅遊費用，只要有金錢對價關係，就構成賄選要件，也有成功判刑、當選無效的案例。

    大愛徵信社副處長林銘隆也出示各種蒐證器材，包括眼鏡、錄音筆等，還利用咖啡杯、保特瓶偽裝蒐證器材，有錄音錄影等功能，選舉期間基隆市每區都有3組人馬，協助蒐證，乾淨選風。

    手機、咖啡杯和眼鏡等都有錄音錄影功能，作為抓賄蒐證的利器。（記者盧賢秀攝）

    手機、咖啡杯和眼鏡等都有錄音錄影功能，作為抓賄蒐證的利器。（記者盧賢秀攝）

    各式的抓賄蒐證器材。（記者盧賢秀攝）

    各式的抓賄蒐證器材。（記者盧賢秀攝）

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