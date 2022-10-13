謝國樑控蔡適應親信家族包攬自來水工程 違反政府採購法

國民黨基隆市長參選人謝國樑今日上午在中央黨部召開「基隆弊案相關」記者會，再爆對手蔡適應親信家族包攬自來水工程，涉及違反政府採購法第65條、第66條禁止轉包的刑民事責任。（記者施曉光攝）

2022/10/13 10:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑今日上午在中央黨部召開「基隆弊案相關」記者會，再爆對手民進黨基隆市長參選人蔡適應親信家族包攬自來水工程，涉及違反政府採購法第65條、第66條禁止轉包的刑民事責任。

謝國樑表示，過去他曾經幫基隆市仁愛區南榮新村爭取4000多萬元做高地供水，也曾幫深澳坑爭取設置加壓塔，讓高地獲得足夠的水壓穩定供水，但他爭取到這些地方建設經費後，後續的發包、開標與決標以及工程施作，他一概都沒涉入，不會也不敢指定或遊說讓特定廠商獲得工程。

謝國樑指出，「壯觀台北」社區的高地供水工程，是基隆市很重要的供水工程，也是蔡適應任內最主要的政績之一，最近蔡適應被披露自己的親信劉文得家族獲得承包1億以上金額的自來水工程，現在就連「壯觀台北」社區工程也傳出是由劉文得家族的富群工程施作，雖然得標方是廣信工程，但廣信工程的所有聯繫與施作，全都回到富群工程手上。

謝國樑質問蔡適應，是否了解「壯觀台北」又是富群工程施工？他也要請問自來水公司，為何廣信工程得標後，又被富群工程拿去施作？質疑其中涉及政府採購法第65、第66條轉包的刑民事責任，而蔡適應爭取全市自來水工程，難道爭取後就全部分配給親信發包，如此豈不是爭取愈多工程，就賺的越多？這樣基隆市民會心服口服，任由蔡適應再胡作非為？

國民黨台北市議員參選人楊植斗表示，蔡適應一直以來自稱關心基隆市高地社區的供水狀況，包括「壯觀台北」社區、「美之國」社區，而得標廠商廣信工程公司的聯絡人竟與富群工程總經理是同一人，蔡適應到底是關心社區供水，還是自己的荷包？蔡適應不斷爭取高地供水，又全部發包工程給劉文得的兄弟，必須出面說清楚。

律師簡榮宗表示，公共工程得標廠商必須接受資格與履約能力的審查，而且工程不能轉包其他廠商，否則就有借牌可能性，政府採購法第65條即規定得標廠商應自行履約，不能把全部或部分工程轉包他人，否則依照第66條規定要終止契約並請求賠償，而且政府採購法有黑名單機制，若廠商有轉包，就應列入黑名單，一定期間內不能投標公共工程。

他說，自來水工程攸關基隆市高地社區民眾安全與居家方便，得標的廣信工程應該親自履約，怎麼會聯絡人是富群工程的蔡總經理，其中有無轉包、借牌或其他違法事項，自來水公司應該詳查，不能放縱，由於有嚴重的道德與法律暇疵，他不排除向檢調單位提出檢舉。

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