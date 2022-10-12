基隆循環站周邊交通複雜 時力陳薇仲提改善計畫

時代力量基隆市長參選人陳薇仲的交通政見，改善循環站前道路交通。（記者盧賢秀攝）

2022/10/12 19:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕時代力量基隆市長參選人陳薇仲，與基隆在地交通專業者「企鵝交通手札」研議後，提出循環站周邊交通改善規劃，重新佈局仁二路循環站前車道，減少不必要的車道切換，增加行人通行空間，使人車更加安全順暢。

陳薇仲表示，循環站是很多基隆市民、學生每天必須要利用的公車站點，周邊也是基隆熱鬧的觀光區域，循環站周邊的幾個路口常常登上基隆市前十大事故路口，仁二路車流交織也造成許多交通問題，而東岸商場與海洋廣場連接的行穿線，需要「衝刺」才能一次通過，對行人來說非常不友善。

她提出改善規劃包含2「海洋廣場及東岸商場行穿線」和「仁二路循環站前動線」2個部分；海洋廣場及東岸商場行穿線，應從70公尺縮短為55公尺，整合仁二路側紅綠燈，增加車輛停等紅綠燈的空間，讓民眾安全通行。

至於仁二路循環站前道路空間重新整理，她認為應減少愛三路（中正區往仁愛區方向）往愛二路之車流，延長仁二路左轉分叉點，讓愛三路（中正區往仁愛區方向）往愛一與愛三路往忠一路側更好交匯，重新佈局周邊行人設施及臨時停車處所，增加行人通行安全。

陳薇仲表示，改善方案在不影響車道數及車流順暢的情況下做通盤的設計與檢討，利用既有道路空間調整設計，且增加行人預備通行區域，大幅提升行人通行安全性與舒適性。

陳薇仲交通改善方案，規劃網短海洋廣場到東岸廣場前行穿線。（記者盧賢秀攝）

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