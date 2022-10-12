為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆循環站周邊交通複雜 時力陳薇仲提改善計畫

    時代力量基隆市長參選人陳薇仲的交通政見，改善循環站前道路交通。（記者盧賢秀攝）

    時代力量基隆市長參選人陳薇仲的交通政見，改善循環站前道路交通。（記者盧賢秀攝）

    2022/10/12 19:16

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕時代力量基隆市長參選人陳薇仲，與基隆在地交通專業者「企鵝交通手札」研議後，提出循環站周邊交通改善規劃，重新佈局仁二路循環站前車道，減少不必要的車道切換，增加行人通行空間，使人車更加安全順暢。

    陳薇仲表示，循環站是很多基隆市民、學生每天必須要利用的公車站點，周邊也是基隆熱鬧的觀光區域，循環站周邊的幾個路口常常登上基隆市前十大事故路口，仁二路車流交織也造成許多交通問題，而東岸商場與海洋廣場連接的行穿線，需要「衝刺」才能一次通過，對行人來說非常不友善。

    她提出改善規劃包含2「海洋廣場及東岸商場行穿線」和「仁二路循環站前動線」2個部分；海洋廣場及東岸商場行穿線，應從70公尺縮短為55公尺，整合仁二路側紅綠燈，增加車輛停等紅綠燈的空間，讓民眾安全通行。

    至於仁二路循環站前道路空間重新整理，她認為應減少愛三路（中正區往仁愛區方向）往愛二路之車流，延長仁二路左轉分叉點，讓愛三路（中正區往仁愛區方向）往愛一與愛三路往忠一路側更好交匯，重新佈局周邊行人設施及臨時停車處所，增加行人通行安全。

    陳薇仲表示，改善方案在不影響車道數及車流順暢的情況下做通盤的設計與檢討，利用既有道路空間調整設計，且增加行人預備通行區域，大幅提升行人通行安全性與舒適性。

    陳薇仲交通改善方案，規劃網短海洋廣場到東岸廣場前行穿線。（記者盧賢秀攝）

    陳薇仲交通改善方案，規劃網短海洋廣場到東岸廣場前行穿線。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    時力陳薇仲競總成立 黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1個
    2022/10/08 19:25

    時力陳薇仲競總成立 黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1個
    謝國樑送電動車政見惹議 時力陳薇仲：改善用路安全才是首要
    2022/09/22 12:35

    謝國樑送電動車政見惹議 時力陳薇仲：改善用路安全才是首要

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    喊基隆人不需含淚投票 時力陳薇仲登記參選市長：打破僵化政治
    2022/08/31 16:50

    喊基隆人不需含淚投票 時力陳薇仲登記參選市長：打破僵化政治
    1280月票納基隆？ 4名市長參選人這樣說
    2022/07/20 19:46

    1280月票納基隆？ 4名市長參選人這樣說

    串連高鐵與國道 仁武八德商圈透天夯
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播