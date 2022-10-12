基隆八斗子老街提報「聚落建築群」 保護台灣少見咕咾厝

基隆八斗子漁村早期還可見到咕咾厝的全貌。（基隆野鳥學會提供）

2022/10/12 16:24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市八斗子漁村尚保留有15間咕咾厝及40間紅磚厝，有不少百年以上，是目前台灣少見尚存的傳統聚落，但有多間面臨崩壞的危機。基隆野鳥學鳥會依文化資產保存法正式向基隆市政府提報八斗子老街為「聚落建築群」，希望保存這些少見的咕咾厝及紅磚厝聚落。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，八斗子是靠海的漁村，早年建築就地取材蓋咕咾厝，而紅磚厝則是日據時期使用TR磚建成，都相當珍貴。八斗子杜家祠堂保留了杜家祖先移墾八斗子的歷史脈絡，200多年的古厝雖然經歷多次修建已經遮掩住咕咾厝的外觀，但仍保有當時就地取材的居住方式。

八斗里杜劍秋里長指出，他們家族所有的百年咕咾厝，外牆塗上水泥後，也看不出來咕咾石的痕跡，是少數仍保存主體建築完整及尚存部分屋頂的咕咾厝。如沒有積極的保護，這些屬於八斗子老街的重要文化資產恐消失殆盡。

八斗社區發展協會理事長黃明和說，如果順利指定為「聚落建築群」，有些咕咾厝可以成為推廣食魚教育的特色廚房，有些則可以成為八斗子漁村文物館，加上文創及特色商家的進駐，及原有的魚行及八斗子漁村文物館保存完整的有形無形文化資產，八斗子漁村的再生將更具意義。

基隆鳥會指出，從2018年發現海豹岩開始推動八斗子漁村再生，「指定海豹岩為自然紀念物」已經進入審查程序；今年已向營建署提計畫「推動大坪海岸為地方級國家重要濕地」；這次「提報八斗子老街為聚落建築群」。

八斗子居民將成為參與維護管理及經營的重要力量，社區也將會從現有志工組織如環保志工大隊等，進行海岸巡守、生態調查、解說導覽及環境維護等。

經過歲月催殘，咕老厝面臨崩壞的危機。（基隆野鳥學會提供）

基隆八斗子漁村還有日治時期紅磚屋。（基隆野鳥學會提供）

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