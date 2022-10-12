批謝國樑「洗錢案共犯」 蔡適應：把犯罪所得佔為己有

針對國民黨基隆市長參選人謝國樑金星事件的說明，民進黨基隆市長參選人蔡適應12日受訪回應，質疑謝國樑將犯罪所得佔為己有，同時呼籲謝說明清楚到底有幾家境外公司。（記者羅沛德攝）

2022/10/12 12:24

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑遭指控涉入億元借貸洗錢案，今天（12日）澄清自己與林冠百的盛元澤公司是單純借貸關係，且事前對林的違法行為毫不知情。對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應直指，謝國樑明知是犯罪所得卻佔為己有，「這不就是洗錢案的共犯嗎？」

謝國樑今日上午在國民黨秘書長黃健庭的陪同下，召開「金星事件澄清及證據提供說明記者會」，由委任律師陳宗豪說明相關借貸合約與匯款水單。謝國樑強調，他2018年7月曾把錢透過3家公司借給林冠百的盛元澤公司，當自己收到林冠百的還款時，完全不知道是犯罪所得，如果早知道是犯罪所得，他可以直接訴求抵押品。

對此，蔡適應受訪表示，看了謝國樑的記者會，越看越令人覺得模糊、也很糊塗。如果謝國樑知道這是犯罪所得，為什麼這筆錢沒有繳回？謝國樑知道這是犯罪所得，卻佔為己有，這不就是洗錢案的共犯嗎？

蔡適應說，到目前為止，外界質疑謝國樑到底有多少家境外公司，他並沒有說清楚、講明白，一個要參選市長的人，財務狀況如此錯綜複雜，錢億來億去，市民都搞不清楚。

蔡適應並進一步詢問謝國樑，到底還有多少境外公司沒有曝光？這些犯罪所得的錢要如何處理？不應該將其佔為己有。

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