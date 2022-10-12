被疑涉入億元借貸洗錢疑雲 謝國樑稱行為正當、是善意第三人

謝國樑今在國民黨秘書長黃健庭與律師陪同下，於中央黨部召開「金星事件澄清及證據提供說明記者會」。（記者田裕華攝）

2022/10/12 11:48

〔記者施曉光／台北報導〕最近被綠營指控涉入億元借貸洗錢疑雲案的國民黨基隆市長參選人謝國樑，今日上午在國民黨秘書長黃健庭與律師陪同下，於中央黨部召開「金星事件澄清及證據提供說明記者會」，由委任律師說明相關借貸合約與匯款水單，強調謝國樑與林冠百的盛元澤公司是單純的借貸關係，是行為正當、善意的第3人，且事前毫不知情林冠百有違法行為。

謝國樑本人則說，金星案對他來說清清楚楚、清清白白、坦坦蕩蕩，沒想到白的事情竟然可以講成黑的，沒有的講成有的，這幾天他花時間整理出當年由律師與會計師認證的文件並已交給律師。

他並強調，2018年7月他把錢透過3家公司借給林冠百的盛元澤公司，到了9月林冠百因為質押被公告，不想讓外界認為財務出現困難，決定提前還款，他原以為事情到此就劃下句點，直到隔年的3月他才知道林冠百從事不正確的交易，時間已經隔了6個月，而且他還勸說林冠百自首，自己收到林冠百的還款時，完全不知道那是犯罪所得，如果早知道是犯罪所得，他可以直接訴求抵押品。

伯衡法律事務所律師陳宗豪指出，金星國際投資公司與林冠百的盛元澤公司在2018年7月4日簽訂借貸合約，金星公司同意以320萬美金加上300萬新台弊，總額約1億元，由謝國樑擔任負責人的金星國際投資、VANTAGE METRO LIMITED、KONG CHENG ENTERPRISE LTD等3家公司共同借貸，附表中也清楚交代3家公司各自出資金額並分別匯款給盛元澤公司，相關水單謝國樑都有提交出來，而且該合約在過去檢察官調查林冠百違法案件時，也曾經向金星公司調閱該合約，確認雙方確有借貸關係。

陳宗豪並表示，林冠百在償還借貸本金後，於2018年10月1日表達希望將本案貸款利息400萬元酌減100萬元，並以現金新台幣300萬元交付給金星公司財務長處理，獲得謝國樑同意。

陳宗豪強調，經調查並檢視相關契約與匯款水單記錄可發現，金星公司與林冠百確實存在真正的借貸關係，符合民法規定，盛元澤公司在後續返還款項給金星國際投資、VANTAGE METRO LIMITED、KONG CHENG ENTERPRISE LTD等3家公司，金額分配也都有清楚的單據，謝國樑在林冠百違反證券交易法案件中並無任何參與，案件偵查過程中檢方也沒有以被告或證人身分傳訊過謝國樑。

陳宗豪指出，謝國樑未參與任何犯罪行為，也不知道林冠百的公司匯款款項與犯罪有關，根據刑法第38條之1第1項及第2項規定，如果犯罪所得落入犯罪行為以外的第3人，必須考慮第3人是否為善意第3人，若確實不知情有犯罪，款項就不會被沒收或查扣，而且謝國樑是在借款返還後半年，才輾轉知道林冠百有不法行為，還勸告林要面對，顯見謝的行為正當。

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