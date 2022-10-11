基隆焚化灰渣堆置天外天 議員批「擺爛」刪預算

基隆市天外天掩埋場堆置一萬多噸的底渣，處理經費引起爭議。（資料照，記者盧賢秀攝）

2022/10/11 18:04

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市一般事業廢棄物最終處置場去年11月完成設備更新，但1萬多噸灰渣仍「暫置」在天外天復育公園旁，基隆市環保局編列5400多萬元委託處理費處理飛灰與底渣，有議員主張預算刪減剩1元，等廠商處理完「底渣山」再編追加預算，但也有議員擔心影響往後垃圾處理，整筆1億900多萬元預算全部提大會詳細說明。

基隆市議會今天審查環保局預算，其中委託民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場委託處理費，112年編列5458萬餘元，包含今年第3、4季及明年1至7月16日止的委託處理費（委託契約年112年7月16日）；另編列5458萬餘元的天外天垃圾資源回收廠飛灰及底渣委託處理費用，合計1億900多萬元。

市議員何淑萍質疑，底渣去化困難，廠商在營建署要求設備更新下，將底渣暫置到天外天掩埋場，但是去年11月已完成更新，整座底渣山仍在那裡，她質疑，1萬多噸底渣就地篩選，市府要幫廠商找出處賣掉，還要編預算給廠商，她堅持應該先處理完底渣，再編預算，否則全部預算退回。

市議員王醒之說，委辦費對照今年多了5000多萬元，目前的廠商本來就與市府有簽定契約，對於底渣處理、去化本來就有法定責任，為何又增加一筆，指名處理飛灰、底渣委託處理？

環保局長賴煥紘表示，天外天暫置區的底渣，環保局未付費給處理廠商，要完成最後再利用才會付費。焚化底渣經過篩分、破碎等處理程序後，可作為道路級配粒料底層及基層、基地及路堤填築、控制性低強度回填材料、低密度透水混凝土等用途，規定要用在所轄公共工程。

市議員一再討論，最後審查會主席決議，1億900多萬元預算全部提大會，請市長詳細說明。

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