為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆焚化灰渣堆置天外天 議員批「擺爛」刪預算

    基隆市天外天掩埋場堆置一萬多噸的底渣，處理經費引起爭議。（資料照，記者盧賢秀攝）

    基隆市天外天掩埋場堆置一萬多噸的底渣，處理經費引起爭議。（資料照，記者盧賢秀攝）

    2022/10/11 18:04

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市一般事業廢棄物最終處置場去年11月完成設備更新，但1萬多噸灰渣仍「暫置」在天外天復育公園旁，基隆市環保局編列5400多萬元委託處理費處理飛灰與底渣，有議員主張預算刪減剩1元，等廠商處理完「底渣山」再編追加預算，但也有議員擔心影響往後垃圾處理，整筆1億900多萬元預算全部提大會詳細說明。

    基隆市議會今天審查環保局預算，其中委託民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場委託處理費，112年編列5458萬餘元，包含今年第3、4季及明年1至7月16日止的委託處理費（委託契約年112年7月16日）；另編列5458萬餘元的天外天垃圾資源回收廠飛灰及底渣委託處理費用，合計1億900多萬元。

    市議員何淑萍質疑，底渣去化困難，廠商在營建署要求設備更新下，將底渣暫置到天外天掩埋場，但是去年11月已完成更新，整座底渣山仍在那裡，她質疑，1萬多噸底渣就地篩選，市府要幫廠商找出處賣掉，還要編預算給廠商，她堅持應該先處理完底渣，再編預算，否則全部預算退回。

    市議員王醒之說，委辦費對照今年多了5000多萬元，目前的廠商本來就與市府有簽定契約，對於底渣處理、去化本來就有法定責任，為何又增加一筆，指名處理飛灰、底渣委託處理？

    環保局長賴煥紘表示，天外天暫置區的底渣，環保局未付費給處理廠商，要完成最後再利用才會付費。焚化底渣經過篩分、破碎等處理程序後，可作為道路級配粒料底層及基層、基地及路堤填築、控制性低強度回填材料、低密度透水混凝土等用途，規定要用在所轄公共工程。

    市議員一再討論，最後審查會主席決議，1億900多萬元預算全部提大會，請市長詳細說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆天外天推置底渣成山 議員批處理廠商擺爛
    2022/09/28 16:36

    基隆天外天推置底渣成山 議員批處理廠商擺爛
    監獄風雲55天！ 王醒之：對我來說不是汙點而是榮譽
    2022/08/25 15:21

    監獄風雲55天！ 王醒之：對我來說不是汙點而是榮譽
    中元祭紙錢集中燒 天外天焚化爐今祈福淨爐
    2022/07/27 15:27

    中元祭紙錢集中燒 天外天焚化爐今祈福淨爐
    基隆比照雙北「垃圾處理費隨袋徵收」？環保局長：蒐集資料研議中
    2022/03/08 19:39

    基隆比照雙北「垃圾處理費隨袋徵收」？環保局長：蒐集資料研議中
    宛如畫境！ 基隆天外天復育公園落羽松變色換裝
    2021/11/29 19:48

    宛如畫境！ 基隆天外天復育公園落羽松變色換裝
    前基市議員楊勇傳替媳婦買票 今發監執行
    2020/07/29 14:10

    前基市議員楊勇傳替媳婦買票 今發監執行
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播