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    首頁　>　基隆市

    蔡適應：未來將輔導基隆傳統市場轉型 成為青年返鄉創業首選

    蔡適應表示，將地方創生能量引入傳統市場。（記者盧賢秀攝）

    蔡適應表示，將地方創生能量引入傳統市場。（記者盧賢秀攝）

    2022/10/11 17:24

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市仁愛市場拉麵達人吳宸維過去都在外地工作，近年回基隆在仁愛市場創立他自己的拉麵品牌，民進黨基隆市長參選人蔡適應今天表示，未來將輔導基隆的傳統市場轉型，提升基礎設施、讓乾淨明亮的空間，成為青年返鄉創業的首選。

    蔡適應今天上午與民進黨洪森永、吳驊珈、童子瑋、鄭文婷、張秉鈞、施偉政等人，在安樂路一段、成功一路口拜票。

    蔡適應指出，他日前去仁愛市場拜票，初拉麵製作所的拉麵達人吳宸維請他品嚐拉麵，蔡適應表示，初拉麵的老闆過去都在外地工作，返鄉創立拉麵品牌後、進駐仁愛市場，這些年透過基隆市政府產業發展處輔導，仁愛市場的新興店家成長不少，未來他會幫助基隆的傳統市場轉型，可以成為青年返鄉創業的首選。

    蔡適應指出，過去他在歐洲遊學、日本訪問時，都會特別到國外的傳統市場和商店街，了解各個國家的傳統產業轉型狀況，他也提出地方創生政見，要強化太平山城、孝三路街區、義二路基地、正濱和平島等地點，來孵育在地品牌。

    蔡適應說，品牌孵育完成後，會需要駐點、店面提供商業化服務，而近年他協助各個傳統市場改善設備，讓商家環境變得舒適，未來這些傳統市場就能成為新創品牌進駐的地點，除了既有的人潮外，還能透過電子商務和社群行銷，活絡傳統市場的經濟發展。

    基隆青年返鄉在仁愛市場創立自己的品牌，蔡適應（右）表示，未來將地方創生能量引入傳統市場。（記者盧賢秀攝）

    基隆青年返鄉在仁愛市場創立自己的品牌，蔡適應（右）表示，未來將地方創生能量引入傳統市場。（記者盧賢秀攝）

    基隆仁愛市場有生鮮也有很多美食。（資料照，記者盧賢秀攝）

    基隆仁愛市場有生鮮也有很多美食。（資料照，記者盧賢秀攝）

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