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    首頁　>　基隆市

    醉男倒在馬路遭輾 肇事運將沒報警還逃逸

    基隆地院審結，依觸犯肇事逃逸等兩罪，判處莊男有期徒刑七月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審結，依觸犯肇事逃逸等兩罪，判處莊男有期徒刑七月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2022/10/11 14:58

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名喝醉男子去年十二月底清晨倒臥在馬路上，慘遭計程車輾過。莊姓司機明知輾到東西卻倒車想要逃逸，後來發現擺脫不了，才下車查看，但醉男已身受重傷。基隆地院近日審結，依觸犯肇事逃逸等兩罪，判處莊男有期徒刑七月，得易科罰金。

    檢警調查，醉男當天先到南新街某超商購物，卻頻頻撞到貨架，引來店員關注，店員先將醉男抱到超商外，再報警請警方協助。

    沒想到，醉男卻跑到南新街上，因酒後無力倒臥在地，碰巧莊姓男子駕著計程車經過該處，但因現場無路燈且路面昏暗，直接輾過醉男身體。

    莊男明知車輛輾過異物，仍向前直行數公尺，再倒車往南新街下坡方向行駛，企圖擺脫車底下異物，導致醉男身軀遭到拖行而受重傷。

    莊男發現異物無法排除後，才下車查看，驚覺是輾到人，趕緊駕車逃逸，所幸路人發現後，趕緊通知超商店員，報警救人。

    法官調閱監視器，發現躺在地上的醉男確實難被發現，直到車燈照過才出現一秒的時間，因此就算莊男發現，也來不及煞停，且清晨難預見會有人躺在路上，確實難以注意會輾過醉男。

    但車子輾過醉男時導致車輛頓滯，理應剎車確認車輛或道路狀況，而非繼續駕車企圖擺脫車下異物，因莊男疏失導致醉男遭前、後輾壓拖行，此部分莊男應有過失之責；而被害人酒醉倒在道路中，也有過失。

    法官審理後，認定莊姓計程車司機觸犯過失傷害及交通肇事逃逸等罪，分別判處有期徒刑三、六月，得易科罰金，應併執行有期徒刑七月，得易科罰金二十一萬元。

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