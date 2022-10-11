謝國樑棄橘投藍被宋楚瑜切割 黃希賢痛批：曾背棄基隆人

無黨籍基隆市長參選人黃希賢與宋楚瑜近期合照，批謝國樑棄橘投藍是「投機」。（黃希賢提供）

2022/10/11 13:43

〔記者盧賢秀／基隆報導〕親民黨主席宋楚瑜8日在基隆七堵區為市議員楊秀玉站台，國民黨基隆市長參選人謝國樑無預警上台，2人同框，但宋楚瑜閃避與謝國樑握手。前國民黨基隆市黨部主委、無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，謝國樑2006年棄橘投藍，2014年不願承擔藍軍託付，棄基隆人於不顧。

黃希賢表示，謝國樑2005年靠親民黨及「師父」前立委劉文雄的光環，29歲就當選全台最年輕的親民黨立委，豈料僅隔5個月，謝便在2006年4月辯稱「在父輩的期望及連勝文的邀請下，加入國民黨。」親民黨積極挽留，謝仍堅持走向「背恩忘義」之路。

黃希賢說：「我若有說錯一句，歡迎謝先生告我！」宋楚瑜和劉文雄一手拉拔謝國樑，有滿滿的提攜之恩，既然謝自己選擇走上分道揚鑣之路，卻又來蹭宋楚瑜？就像謝國樑2014年因前議長黃景泰影響選情，拒絕前總統馬英九勸進，背棄基隆人，見「韓流」捲起，才搶著回基隆布局市長。

黃希賢說，謝國樑11年3屆立委，是基隆最退步、負債最高、最黑暗的時期，如果謝國樑在乎基隆人，不會11年3屆立委毫無建樹，不會2014年不承擔而落跑，2018年還說「謝家不碰政治」，不輔選當時國民黨基隆市長候選人謝立功；如果他真的那麼在乎基隆人，也不會天馬行空提一堆大撒幣、不切實際的政見，要讓基隆再陷入負債累累的黑暗期。

對於黃希賢的指控，謝國樑競選總部不願回應。

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