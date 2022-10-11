謝家金權帝國擁34公司 綠營：謝國樑8家變3家有隱情？

立法院民進黨團書記長郭國文（中）、副書記長林楚茵（右）、基隆市長參選人、立委蔡適應（左）。（記者謝君臨攝）

2022/10/11 12:18

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑被控涉入德信證券掏空案，立法院民進黨團今天（11日）續舉行記者會提出質疑，批評謝說出：「沒錢的人才會洗錢。」這樣傲慢的態度不僅劃錯重點，還充滿財富歧視；並指謝家金權帝國至少有34家公司，去年11月謝國樑名下還有8間公司，但目前僅剩3間，到底在隱藏什麼？

記者會一開始，民進黨團首先播放一段影片，畫面中的謝國樑對著鏡頭說：「沒錢的人才要去洗錢！」黨團書記長郭國文表示，這不只是有錢人的任性，還是一種有錢人的傲慢，充滿財富歧視，「重點是你有沒有涉入洗錢。」郭說，謝公子的邏輯實在跟平常人完全不一樣，「沒錢的人，拿什麼去洗錢？」

郭國文更強調，依洗錢防制法規定，洗錢行為包括：「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」但謝國樑日前自爆，他知道德信證券前董事長林冠百的錢是犯罪所得，還勸林去投案，但他還是把錢收下來，其中1億多元洗進謝的金星國際公司户頭，另還有300萬現金放進口袋。「明知是犯罪所得，怎麼還會收受？」

民進黨團副書記長林楚茵說，根據公開資料，謝家金權帝國至少有34家公司，這還不包括謝國樑在金星案中，隨隨便便就有個幾十萬美金能借人的海外公司；謝不僅會轉錢、更善於藏錢，目前謝擔任負責人的公司只有3家，但去年11月時，其名下公司有8家，若再加上謝自爆的兩間境外公司，加總就是10家。

「你以為基隆市民那麼好騙？」林楚茵質疑，謝國樑是否為了選市長，將公司紛紛轉到家人名下，既不用申報，也不用向國人交待，沒有一個縣市長、行政官員是像謝一樣，在塞席爾、開曼群島這些海外洗錢天堂有開公司、有戶頭的，且正當的公司治理，也不會三天兩頭負責人變來變去，不會把公司當成自己家。

民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應表示，謝國樑對基隆市民說，他是最會招商的，但他口中的招商，難道是找家族企業來背書？他口中的賺錢，是否賺進其家族口袋？「這樣的行為大家安心嗎？會對這樣的基隆市長有信心嗎？」

蔡適應說，謝國樑的家族企業，涉及金星案的就有3家公司，更令人擔心的是，不知道還有多少海外公司藏在其身後，一個要選市長的人有必要這麼神秘？除非他有不可告人的事。他強調，11日26日投的不是政黨之爭，而是基隆的未來。要選擇讓基隆發展升級？還是要讓家族政治捲土重來？市民可以好好選擇。

「我若當選市長，會創造好的投資環境，簡化行政流程。」蔡適應也強調：「我保證，所有的招商、規畫，都將以公共利益為先，蔡適應與蔡適應的家人，絕對不會從中獲利！這是我跟謝國樑最不一樣的地方！」

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