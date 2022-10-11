批蔡適應「奧步」不斷 謝國樑︰近期開記者會說清楚金星案

國民黨基隆市長參選人謝國樑上網路直播節目指出，近期會召開記者會，把金星案說清楚。（謝國樑競選總部提供）

2022/10/11 12:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應與立法院民進黨團今天召開記者會，再度質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑洗錢案，謝國樑今天上網路直播節目時表示，對手可能因為民調落後，所以「奧步」接連不斷，試圖用烏賊戰術來混淆視聽，近期會召開記者會把金星案說清楚。

謝國樑指出，對手可能因為民調落後，所以「奧步」接連不斷，試圖用烏賊戰術來混淆視聽，就如同日前蔡適應被時代力量踢爆博士論文涉嫌抄襲當晚，就有1位民進黨人士在臉書造謠謝國樑的論文也抄襲，不過當被自己接連提出2份比對數據打臉後，這位民進黨人士就銷聲匿跡了，更不敢去學校檢舉。

謝國樑指出民進黨的作法如出一轍，像是被惡意抹黑造謠將近2個禮拜的「金星」事件又沒消沒息，因此近期就會召開記者會，把這段期間被民進黨抹黑潑髒水的「金星」事件說明清楚，絕不會姑息民進黨的選舉手段。

謝國樑也強調，這次競選基隆市長的政策「引進產業、創造就業、照顧弱勢」，就是希望能把基隆「打造成為亞洲最有愛的城市」，未來將與市民朋友一起改變基隆，一起讓基隆變得更好！

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，蔡適應持續這種抹黑造謠的選舉手段很難爭取基隆市民的支持，希望未來當我們提出金星完整匯款記錄的時候，民進黨能針對這段期間的烏龍指控先行道歉。

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