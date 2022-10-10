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    國中生被同學霸凌 基隆教育處：已啟動調查

    基隆市政府教育處傍晚發聲明，學校日前已依照「校園霸凌防制準則」，主動本職權啟動調查，進入調查處理程序。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府教育處傍晚發聲明，學校日前已依照「校園霸凌防制準則」，主動本職權啟動調查，進入調查處理程序。（記者俞肇福攝）

    2022/10/10 23:24

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市某國中生的姑姑8日在臉書「爆料公社」貼文，指今年讀國中七年級有輕微生長遲緩的侄子遭班上其他同學霸凌，姑姑告知導師卻得到「建議家長不要看網路上訊息」，欺負他侄子的同學卻留言「老師也沒說什麼，只說下次不要這樣」，家屬質疑學校處置不當。

    基隆市教育處今天發布新聞稿表示，學校日前已依照「校園霸凌防制準則」，主動本職權啟動調查，進入調查處理程序。市府將督導學校儘速依規定處理，毋枉毋縱。教育處指出，學校調查小組會議訂在10月13日舉行。

    教育處指出，9月24日學校因應小組已決議組調查小組，釐清案情，並配合家長及相關人員進行訪談，其中涉案的學生已完成初步訪談，學校尚在釐清其他有無涉案學生的說法。

    教育處表示，被霸凌的學生，因為發現腦部腫瘤目前住院治療中，將請家長協助接受訪談，配合家長的時間，學校調查小組會議訂在10月13日。

    黃姓女子10月8日在爆料公社貼文，9日更新貼文指出，她侄子開心升上國中，沒想到在短短15天內和同學打架4次。她是在9月12日發生第3次打架才知情，查看侄子臉書才知道他在4日、8日也曾被打，後來15日又發生1次。

    黃女說，9月12日發生狀況後，她告訴侄子「不要打架、就算被打也不要還手，但是要告訴老師，請老師協助」，沒想到15日竟看到侄子子帶傷回家。當下帶他驗傷並致電導師，請她一定要找出動手打侄子的學生，獲得承諾。

    黃女陳述和校方溝通過程，原本打算9月23日到校溝通，但得知學務處當天無人出席，她取消會議。

    學校安排10月13日和黃女見面溝通。黃女說，因為她8日貼文，校方8日晚上及9日上午都連繫她，希望可以將調查時間提早。她認為學校這樣的態度是不負責的，所以告知無法配合。她的立場是積極配合校方，該調查調查，該提告提告。

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