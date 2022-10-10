昨天侯友宜今天盧秀燕 謝國樑請來國民黨大咖拚勝選

國民黨台中市長盧秀燕今天回到故鄉基隆，陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑到廟口夜市掃街，許多民眾看到盧秀燕十分驚喜，要求與謝國樑與盧秀燕合照。（記者俞肇福攝）

2022/10/10 19:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕雙十連續假期，國民黨基隆市長參選人謝國樑請來國民黨內大咖輔選。繼昨天（9日）新北市長侯友宜陪同仁愛市場掃街，台中市長盧秀燕今天（10日）回故鄉基隆力挺謝國樑；盧秀燕除了到謝國樑競選總部與小朋友同樂外，她陪謝國樑到廟口夜市掃街拜票，懇請鄉親支持充滿愛的謝國樑當基隆市長，打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

謝國樑說，盧秀燕不僅是基隆女兒，更是他學習路上的導師，他曾到台中市政府向盧秀燕請益，台中市努力活化閒置空間，持續設置公托、公幼、親子館的倍增計劃，讓他印象深刻。自己也在這樣思維下，加入「各區主題」的概念，提出7區「親子遊樂空間」的政策，設立在總部的愛樂園，就是乘載著這樣的希望應運而生，共同讓親子同樂。

盧秀燕說，自己在上一屆選舉就曾提出「公托倍增」計畫，當時台中市29區只有5間公托，這4年來，「公托倍增」不只倍增，已經從5間變成23間，還有「親子館」設立，結合教育、家庭、親子等主題，她看到謝國樑牆上的政見與她不謀而合；盧秀燕說，自己是媽媽，謝國樑是小愛爸爸，做爸爸媽媽都懂得親子需要什麼，都是希望基隆未來能做到讓孩子開心成長，與教育環境的提升和產業、就業的規劃，也替下一代能夠建立更好的生活環境。

參觀完競選總部後，謝國樑帶盧秀燕回到基隆廟口夜市，謝國樑陪盧秀燕共同品嚐咖喱飯、花枝羹、大麵炒，還外帶營養三明治、花生湯，開啟直播大啖基隆美食，沿途掃街拜票，並在循環站舉行「快閃街講」，街頭民眾爭相上前拍照。

盧秀燕指出，她從小在基隆長大，所以雖然離開基隆多年，但她仍關心基隆，更在意基隆未來的發展，因為基隆值得更好，需要一位充滿愛的市長，那人就是謝國樑，等謝國樑當選市長，未來台中與基隆會進行更多的市政交流。

謝國樑最後也強調，他與秀燕姐同時擔任著父母親的角色，因此非常了解家長的想法，不論是下一代的未來，或是綠色城市的願景，彼此都有著共同的目標，希望能帶給基隆、台中的下一代更好的未來，彼此一起努力。

國民黨台中市長盧秀燕今天回到故鄉基隆，陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑到廟口夜市掃街，盧秀燕也坐下來品嘗久違的大麵炒、花枝羹美食。（記者俞肇福攝）

國民黨台中市長盧秀燕今天回到故鄉基隆，陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑到廟口夜市掃街拜票，盧秀燕也與謝國樑坐下來大快朵頤，品嘗久違的咖哩飯。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法