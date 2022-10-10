降低父母育兒負擔 蔡適應：基隆未來一區一托嬰中心

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天（10日）提出一區一托嬰政見，蔡適應表示，未來他當選基隆市長後，要在基隆各個行政區建立至少一個公共托嬰中心，以及輔導準公共化托嬰中心，減輕年輕家庭的負擔。（圖為蔡適應提供）

2022/10/10 14:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應今天（10日）提出一區一托嬰政見，蔡適應表示，未來他當選基隆市長後，要幫助年輕的家庭照顧國家未來的主人翁；蔡適應說，他未來要在基隆各個行政區建立至少一個公共托嬰中心，以及輔導準公共化托嬰中心，讓各個行政區都能使用到托嬰的服務。

蔡適應說明，國慶連假他舉辦親子活動，也參加市議員陳宜的泡泡奇蹟活動，有蠻多的年輕家庭談到過去的送托經驗，都是要在孩子出生前，就排隊公共托嬰中心和準公共化托嬰中心，即便如此、也是有可能要面臨無處可托，或是需要找私人保母的狀況。

蔡適應提到，基隆市的托嬰資源集中在市區，許多住在安樂、七堵、暖暖都會區域的朋友，都可能要跨區或是移動相當遠的距離，才能送托孩子，未來他要在各個行政區建置至少一個公共托嬰中心，輔導更多的準公共化托嬰中心，提供年輕的家庭送托服務，減少長距離移動的不便，也減輕父母的負擔。

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天（10日）提出一區一托嬰政見，蔡適應表示，未來他當選基隆市長後，要在基隆各個行政區建立至少一個公共托嬰中心，以及輔導準公共化托嬰中心，減輕年輕家庭的負擔。（圖為蔡適應提供）

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