謝國樑請「大咖」侯友宜陪同掃街，蔡適應：民眾才是真正大咖

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天表示，對他而言，人民頭家才是真正的「大咖」。（記者俞肇福攝）

2022/10/09 19:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應今天（9日）下午邀請小青娃劇團在光一路橋下休閒廣場演出「新小紅帽」；蔡適應被問到國民黨參選人謝國樑今天請來「大咖」、由新北市長侯友宜陪同掃街時表示，爭取市民認同不應該是靠什麼「大咖」，像他辦兒童劇演出，與人民站在一起，看到很多爸爸媽媽趁著假日帶小朋友一起參與，歡欣愉悅，代表這是個充滿幸福的城市，這股力量才是真正的「大咖」。

蔡適應是現任立委，今天也強調營養午餐政見，他在立法院協助基隆市政府爭取校園營養午餐膳食設備和校舍更新，這部分都是硬體工程，未來若順利當選，希望從孩子餐點的本質上改善，有好的設備，還需要在備膳人員和餐點預算上努力，讓孩子享用到營養美味的午餐、減少家長的負擔。

有媒體追問，有一份新民調指他在選情中落後；蔡適應回應，最近很多民調都呈現出大多數基隆市民還沒決定支持對象，他在部分民調中領先，也在有些民調中落後或持平，不論結果如何，他都虛心接受，並將持續努力，最重要的民調是11月26日投票日那天，在這之前會持續打拚，爭取市民認同，讓市民知道誰才是真正能為基隆打拚的市長。

民進黨基隆市長參選人蔡適應9日下午邀請小青蛙劇團，在光一路橋下休閒廣場演出「新小紅帽」，讓親子週末在住家旁就近欣賞兒童劇。（記者俞肇福攝）

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