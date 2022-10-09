蔡適應：透過基捷開發計畫 吸引廠商進駐倉儲區創業增加就業

民進黨基隆市長蔡適應（右二）表示，未來透過基隆捷運的開發計畫，爭取台北、新北廠商進駐倉儲貨櫃區，增加基隆鄉親就業機會。（記者俞肇福攝）

2022/10/09 14:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，很多基隆民眾成為通勤族，是因為工作關係必須到台北市、新北市上班，未來透過基隆捷運TOD導向的開發計畫，打造東台北共同生活圈，吸引內湖、南港的廠商進駐基隆，將過去國民黨發展不起來的倉儲區重新整頓，創造就業機會，讓大台北都會區的人才，可以吸引來基隆創業，增加基隆就業機會。

蔡適應今天偕同民進黨市議員陳宜、市議員參選人陳軍佐，一起在基隆市信義市場掃街，蔡適應展現高人氣，許多民眾爭相合照，知名的古早味蛋糕店，致贈象徵高中的蛋糕，還有攤商特別在大雨中送了一條鱸魚給蔡適應，祝福蔡適應選情能「如魚得水」、並高喊「蔡適應凍蒜」！

蔡適應表示，他過去擔任民進黨立委王拓辦公室主任、3屆基隆市議員時，看到基隆的灰暗傾頹，當時因為沒有行政權，眼睜睜看著基隆落寞；他後來當上立法委員、和基隆林右昌市長合作，處理包含交通、城市建設、民生供水等相關問題，把基隆帶出灰暗的幽谷；蔡適應指出，他熱愛基隆市、熱愛基隆的重新再造，基隆的改變相信民眾都看在眼裡，所以「基隆隊」才能獲得鄉親的青睞。

蔡適應提到，過去他和林右昌推動城際快捷公車，讓本來要到火車站搭車的朋友，能在自己家附近上車通勤，可以多睡10幾分鐘，讓精神更好。

蔡適應說，基隆捷運的建設，八堵到基隆市區是第二階段，由於大家對於的走路線意見分歧，這個部份他會持續來協調，另外，南港到八堵段，目前已在環評的階段，希望力拼明年初，綜合規劃能夠核定，交通部長王國材也在質詢時表達「希望能在明年第四季動工」，他未來若當基隆市長，會全力的協助中央，來推動基隆捷運。

媒體提問他與對手民調互有領先，蔡適應表示，他尊重各家媒體的結果，也會自我砥礪更加努力，自己不是政二代、富二代，家裡更不是開銀行的，他沒有豐沛的資源，所以只能一步一腳印、緊握每一雙手尋求支持，他更向大家說明這8年來基隆的進步，就是蔡適應與林右昌2人，中央與地方協調努力的成果，每項建設他都積極協助，他沒有一刻離開過基隆，為了延續基隆的光榮，他會更加努力推動每一項市政建設。

民進黨基隆市長蔡適應（右二）表示，未來透過基隆捷運的開發計畫，爭取台北、新北廠商進駐倉儲貨櫃區，增加基隆鄉親就業機會。（記者俞肇福攝）

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