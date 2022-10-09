謝國樑邀律師簡榮宗擔任發言人 迎戰不實抹黑及時澄清

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天表示，已邀請律師簡榮宗（見圖）加入競選團隊擔任發言人，以法律專業即時澄清，透過法律專業還他清白。（謝國樑競選總部提供）

2022/10/09 13:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑今天表示，已邀請律師簡榮宗加入競選團隊擔任發言人，以法律角度遏止不實指控及惡意抹黑，透過法律程序捍衛自己的權益與清白，也期盼還給選民乾淨的選風。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，立法院民進黨團是根據起訴書內容，提出合法且合情的疑問。一個要競選市長的人，本來就應該對自己的財產、金流給市民完整交代。謝如果坦蕩蕩的，應該在第一時間清楚的給市民完整的說明，而不是一再用提告方式，轉移市民的注意焦點。

謝國樑表示，近期對手動作不斷，民進黨從9月初至今，為掩蓋自身候選人負面新聞及搗亂民眾視聽，不斷使出選舉奧步。包含論文被民進黨側翼以不實相似度抹黑抄襲，以及僅憑第3人的被起訴書，多次開記者會抹黑他涉及洗錢，「編故事」能力令人無法苟同。

謝國樑說，他目前是沒有官方資源的平民參選人，絕對無法對抗強大的執政黨大軍壓境。面對民進黨不斷潑髒水的攻擊，他已提出申告民進黨涉及違反選罷法及妨害名譽，未來也絕不姑息惡意抹黑。

謝國樑表示，他擔任3屆立委，長期在司法委員會問政，自己是政大法研所碩士，有幸結識多名法界友人。邀請簡榮宗擔任發言人，將針對民進黨一切不合法律規定的作法，訴諸法律正義，讓法律還他清白，也還民眾乾淨的選風。

簡榮宗曾任台灣創新法律協會、跨境創業創新交流協會理事長，現為瀛睿律師事務所所長、律師全聯會常務理事及國家政策研究基金會董事兼召集人。

簡榮宗說，出任謝國樑競選發言人一來是相挺好友，同時支持謝端正選風的理念。未來對抹黑、潑髒水手段，將會一一回擊，不容謝的人格遭到汙衊，更不允許基隆良善民風被惡質謾罵「黑化」，希望選舉能回歸政策辯論。

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