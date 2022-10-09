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    首頁　>　基隆市

    被超車還被按喇叭不爽 男竟糾眾砸車 警逮10人送辦

    警方調閱監視器鎖定犯案車輛。（記者吳昇儒翻攝）

    警方調閱監視器鎖定犯案車輛。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/10/09 10:43

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名焦姓男子6日晚間駕車行經橫科路內側車道往北勢街行駛時，因遭外側車道車輛超車，還被按鳴喇叭，心生不滿。碰巧返家後，發現該車輛停放在自己承租車位的社區地下室，便找來郝男等6名友人及3名少年到地下室砸車噴漆。該車車主於隔日凌晨1時許發現後，立刻報警。警方循線逮捕10人，並依毀損及恐嚇等罪偵辦。

    汐止警分局獲報後，立刻派員前往該社區調閱監視器，發現砸車的人共有7男3女，分別搭乘兩輛轎車到場，下車後對被害人車輛噴漆、持球棒破壞車輛後，隨即全數駕車逃離現場，馬上約談10人到案說明。

    焦姓主嫌到案後，坦承找來21歲郝姓友人、20歲劉姓友人及19歲賴、陳姓友人與同齡的闕姓、楊姓女友人與3名少年到場，幫忙砸車，警方也在其車上起出犯案用的鋁棒兩支。

    據悉，焦嫌向警方表示，案發前一天晚間9時許，自己駕車返家時，遭對方自外側車道超車及按喇叭，回到承租的社區地下停車場恰巧發現對方車輛，一時氣憤才與室友郝男通知其餘友人進入停車場破壞車輛。

    全案警方訊後將焦嫌、郝嫌等人依毀損、恐嚇罪函請士林地檢署偵辦；另3名少年則另依少年事件處理法函請士林地院少年法庭審理。

    橫科派出所所長程冠綸呼籲，如發生行車糾紛，應心平氣和理性溝通，或者撥打110報案請求警方求助，避免發生口角甚至使用暴力而衍生刑法訴訟案件。

    警方在焦男車上起出兩支犯案用的球棒。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在焦男車上起出兩支犯案用的球棒。（記者吳昇儒翻攝）

    被害人的車輛遭砸毀、噴漆。（記者吳昇儒翻攝）

    被害人的車輛遭砸毀、噴漆。（記者吳昇儒翻攝）

    被害人的車輛被砸毀。（記者吳昇儒翻攝）

    被害人的車輛被砸毀。（記者吳昇儒翻攝）

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