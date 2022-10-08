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    雙十連假遊北海岸吃美食 可抽抵用券、住宿券

    新北市萬里蟹正當時。（記者盧賢秀攝）

    新北市萬里蟹正當時。（記者盧賢秀攝）

    2022/10/08 23:08

    〔記者盧賢秀／新北報導〕現在正是螃蟹最肥美時候，新北市推出「萬里蟹之友」活動，民眾在萬里蟹合作餐廳用餐尋找桌上QR碼，可以抽餐廳千元抵用券、千元住宿券、700元熟蟹福袋，歡迎民眾雙十連假遊北海岸吃萬里蟹。

    市府漁業處長張麗珍表示說，萬里蟹包括花蟹、三點蟹、石蟳，其中花蟹1年4季都有產出，體型大價格最好；10月深秋東北風盛行，漁民的捕蟹籠便以三點蟹居多。

    資深捕蟹船主吳兩成表示，強勁東北風影響漁民出海作業，漁民會察看海象，等東北風減弱可以出海，就是搶攻萬里蟹浪潮。

    新北市漁業指出，秋天是北海岸最適合遊玩品嚐當地漁獲的季節，秋高氣爽最適合來看海，龜吼地區長年服務觀光客，料理以手路老練強調新鮮原味為主，多是清蒸、快炒、煲類菜色。

    預估雙十連假龜吼漁港遊客增加，道路均採單向通行管制，警方請用路人配合現場交管人員指揮並減速慢行，另周邊停車場除原有龜吼停車場及野柳地質公園停車場可容納大型車71輛、小型車395輛外，今年新增海角街翡翠灣停車場，可容納小型車約141輛，可多加利用。

    台2線基隆大武崙地區到新北市萬里段、金山段車流增加，民眾出遊可先預先查詢交通資訊。

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