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    首頁　>　基隆市

    時力陳薇仲競總成立 黃國昌：不必在藍綠爛蘋果中選1個

    前立委黃國昌批藍綠兩黨不負責任，推出的參選人不符期待。（記者盧賢秀攝）

    前立委黃國昌批藍綠兩黨不負責任，推出的參選人不符期待。（記者盧賢秀攝）

    2022/10/08 19:25

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕時代力量基隆市長參選人陳薇仲今天成立競選總部，前黨主席黃國昌指出，陳薇仲才32歲就願意出來挑戰這麼困難的工作，讓基隆市民有所期待和不同選擇，不用在藍綠兩黨推出的2個超級爛蘋果中選1個。

    時代力量黨主席陳椒華說，陳薇仲才32歲，不但年輕、有能力、勇敢和熱忱 為基隆永續發展打拚，給基隆人在這場市長選舉，有不一樣的選擇，希望民眾支持陳薇仲。

    黃國昌指出，陳薇仲在議會的表現可圈可點，實踐政見也專業理性的監督，幾個月前，薇仲跟他說決定要參選基隆市長，他一方面覺得可惜，另外一方面，他也佩服陳薇仲的勇氣，願意出來挑戰這麼困難的工作，為這場選舉帶來不同的視野和選擇。黃國昌說，基隆可以不用在藍綠兩黨推出的個爛蘋果中間選1個。

    黃國昌再度批蔡適應，與黑金集團勾結，濫用立委職權、施壓國防部賤賣國土，至今仍未道歉。

    黃國昌說，陳薇仲提出來的政見非常負責任，從年輕人安心生養到銀髮族的在地安老，能讓基隆人有更好的生活，讓市民感到幸福和驕傲。

    陳薇仲說，她在基隆生活32年，她眼睛裡看到的基隆是1座和港非常密切的城市，基隆也是全台灣唯一1個市中心圍繞著港口的城市，因此形成的獨特魅力和文化，是其他城市所沒有的。

    陳薇仲認為，基隆來到了1個轉型的時間點，其他2個主要對手，謝國樑的政見多半是無法引起市民共鳴的芭樂票，蔡適應則拿著過去市政府的計畫來不斷喊著要接棒，說不出到底要為基隆帶來什麼，而這兩個人的共通點，就是爭議不斷，還不斷互相挖瘡疤，用抹黑、互相攻擊的政治口水來佔據整場選戰。

    陳薇仲說，這2個人所帶來的市長選戰，就是基隆市民長期對政治失望的原因，這樣的選戰讓人感受不到希望，她認為翻轉的時機已經到了。

    時代力量基隆市長參選人陳薇仲（右一）競選總部成立。（記者盧賢秀攝）

    時代力量基隆市長參選人陳薇仲（右一）競選總部成立。（記者盧賢秀攝）

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